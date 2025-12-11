Street Fighter 6 riceverà un aggiornamento che modifica l'interfaccia per richiamare i classici della serie

Capcom sta per pubblicare un nuovo aggiornamento per Street Fighter 6 incentrato soprattutto sull'interfaccia del picchiaduro, che potrà essere modificata in modo da riprendere lo stile di alcuni capitoli classici della serie.
La questione non riguarda personaggi e scenari, bensì gli elementi che fanno parte dell'HUD presente sullo schermo, ovvero quello che concerne le barre di energia e il cronometro, oltre agli altri dettagli informativi che vengono visualizzati durante gli scontri.
Questi potranno essere modificati per richiamare un po' lo stile più classico, in base ad alcune configurazioni grafiche ispirate ad alcuni dei capitoli storici nella serie di piacchiaduro.
Interfaccia in stile classico, ma a pagamento
Il nuovo aggiornamento di Street Fighter 6 verrà pubblicato il 16 dicembre e porterà dunque vari contenuti scaricabili in DLC, molti dei quali però saranno a pagamento, anzi praticamente quasi tutti.
Si tratta di un update marginale ma che può avere una certa rilevanza, andando a toccare elementi grafici sempre ben presenti in primo piano.
In sostanza, questi sono i capitoli a cui sono ispirate le varie interfacce che si possono scaricare in seguito all'aggiornamento, più un particolare extra:
- Super Street Fighter II Turbo
- Street Fighter Alpha 3
- Street Fighter III: 3rd Strike
- Ultra Street Fighter IV
- Street Fighter V: Champion Edition
- Sim Sim (free)
L'unico design gratuito è dunque quello di "Sim Sim", mentre gli altri sono a pagamento, cosa che potrebbe togliere un po' di fascino all'operazione, che rimane comunque interessante per gli appassionati più nostalgici della serie.
Di recente, abbiamo visto che Street Fighter 6 ha raggiunto un altro importante traguardo di vendite importante.