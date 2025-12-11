Street Fighter 6 riceverà un aggiornamento che modifica l'interfaccia per richiamare i classici della serie

Capcom sta per pubblicare un nuovo aggiornamento per Street Fighter 6 incentrato soprattutto sull'interfaccia del picchiaduro, che potrà essere modificata in modo da riprendere lo stile di alcuni capitoli classici della serie.

La questione non riguarda personaggi e scenari, bensì gli elementi che fanno parte dell'HUD presente sullo schermo, ovvero quello che concerne le barre di energia e il cronometro, oltre agli altri dettagli informativi che vengono visualizzati durante gli scontri.

Questi potranno essere modificati per richiamare un po' lo stile più classico, in base ad alcune configurazioni grafiche ispirate ad alcuni dei capitoli storici nella serie di piacchiaduro.