Dragon Quest 7 Reimagined presenta Aishe con un nuovo trailer

Il nuovo trailer di Dragon Quest 7 Reimagined presenta Aishe, la scaltra nomade che si unisce al gruppo allo scopo di riportare alla luce il potere dell'Omnipotente, e che possiede notevoli abilità legate all'uso della spada e alla danza.
Profondamente devota allo Spirito della Terra, Aishe mette insieme queste capacità in maniera sorprendente, dimostrandosi veloce e precisa durante i combattimenti ma al contempo capace di eseguire movimenti che durante gli scontri possono fungere da supporto per il party.
Come ormai da tradizione, il trailer include sequenze narrative ma anche estratti di gameplay che forniscono un nuovo sguardo a quella che sarà l'esperienza proposta dall'interessante remake del classico Dragon Quest 7.
Il rifacimento, peraltro, andrà ad adattare la struttura originale per renderla un po' più compatta, tagliando le storie meno interessanti e riducendo dunque l'enorme durata che caratterizzava il gioco pubblicato venticinque anni fa.
Una reinterpretazione promettente
Dragon Quest 7 Reimagined non è un progetto fatto di corsa, ha detto il game director, bensì una produzione che evidentemente parte da lontano e per la cui realizzazione Square Enix si è presa tutto il tempo necessario, alla luce dell'importanza storica del settimo capitolo.
Dragon Quest 7 Reimagined sarà disponibile a partire dal prossimo 5 febbraio nelle versioni PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, e punta a porsi come una vera e propria rinascita per un classico che i nostalgici non hanno mai smesso di apprezzare.