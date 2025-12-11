Dragon Quest 7 Reimagined presenta Aishe con un nuovo trailer

Il nuovo trailer di Dragon Quest 7 Reimagined presenta Aishe , la scaltra nomade che si unisce al gruppo allo scopo di riportare alla luce il potere dell'Omnipotente, e che possiede notevoli abilità legate all'uso della spada e alla danza.

Una reinterpretazione promettente

Dragon Quest 7 Reimagined non è un progetto fatto di corsa, ha detto il game director, bensì una produzione che evidentemente parte da lontano e per la cui realizzazione Square Enix si è presa tutto il tempo necessario, alla luce dell'importanza storica del settimo capitolo.

Dragon Quest 7 Reimagined sarà disponibile a partire dal prossimo 5 febbraio nelle versioni PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, e punta a porsi come una vera e propria rinascita per un classico che i nostalgici non hanno mai smesso di apprezzare.