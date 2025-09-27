Dragon Quest 7 Reimagined non è un progetto fatto di corsa, ha affermato il director

Grande impegno

"Non stiamo affrettando la produzione." Ha spiegato Yagi. "Tutti stanno mettendo anima e cuore in questo progetto. Voglio solo che questo sia chiaro. Inoltre, non sto dicendo 'stiamo lavorando duramente quindi non lamentatevi'. Vi prego, non fraintendete."

In realtà, Yagi non ha citato direttamente le polemiche, ma il bersaglio del suo messaggio era abbastanza chiaro. Molti utenti giapponesi hanno infatti iniziato a porsi domande sullo sviluppo di Dragon Quest 7 Reimagined , in particolare dopo che è stato spiegato che la narrazione sarà snellita, con la rimozione di alcune sottotrame. Sebbene sia stato specificato che saranno tagliati solo degli episodi poco rilevanti, ad alcuni non è piaciuta l'idea del taglio di contenuti.

Ad esempio, Un utente giapponese su X ha scritto: "Non vedo l'ora di giocare a DQ7, ma il fatto che le classi dei mostri siano state eliminate e che circa metà dei piedistalli delle tavolette sia stato tagliato mi preoccupa parecchio. Per favore, non fatene un progetto affrettato e raffazzonato solo come riempitivo in attesa del 12... (guardando Monsters 3 e Treasures). Troppo ridotte le tavolette... Sono in ansia..."

In effetti, diversi post su X hanno raccolto migliaia di like, sottolineando la mancanza delle classi dei mostri e il numero ridotto di piedistalli (che portano a isole differenti all'interno del gioco), che pare saranno 11 invece che 18, togliendo l'accesso a 7 isole. La cosa ha generato non poco pessimismo. Alcuni hanno anche espresso timori che Reimagined possa rivelarsi "un progetto pigro, pensato solo per colmare l'attesa di Dragon Quest XII". Forse proprio per smentire questa idea, Yagi ha ribadito che il suo team è impegnato a pieno regime nello sviluppo del remake.

Quanto ai contenuti che saranno tagliati, e in quale misura, è ancora presto per dirlo, quindi non si possono trarre conclusioni affrettate. Vale comunque la pena di notare che Square Enix introdurrà anche nuove feature e contenuti, tra cui alcuni scenari inediti.

Per il resto, vi ricordiamo che Dragon Quest VII: Reimagined uscirà il 5 febbraio su PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. La versione Steam arriverà il giorno successivo, il 6 febbraio.