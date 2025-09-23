Il nuovo trailer di Dragon Quest I & II HD-2D Remake presenta i nuovi contenuti

L'editore Square Enix e lo sviluppatore Artdink Corporation hanno pubblicato un nuovo trailer di Dragon Quest I & II HD-2D Remake , che introduce i nuovi contenuti del gioco. Si tratta di un lungo video di gameplay, con scene tratte da entrambi i titoli, rifatti con il nuovo stile, veramente affascinante.

Dettagli

La descrizione ufficiale del video parla di "un nuovo viaggio in Dragon Quest I & II HD-2D Remake". Invitando a scoprire il misterioso Fondale Oceanico, trovare pergamene e sigilli nascosti e tentare la fortuna con la tombola. "Un'avventura senza tempo, ora reinventata con nuovi contenuti e miglioramenti che la riportano in vita come mai prima d'ora."

In Dragon Quest I, grazie agli eroici sforzi del leggendario Erdrick, il Signore degli Inferi è stato sconfitto, e la pace è tornata a regnare sulle terre di Alefgard. Tuttavia, questo periodo di serenità non è destinato a durare, perché il diabolico Dragonlord è tornato e ha scatenato nuovamente orde di mostri contro gli esseri umani. Indovinate a chi tocca fermarlo?

In Dragon Quest II, sono trascorsi molti anni da quando Alefgard fu salvata dall'eroe, che si guadagnò così lo stesso titolo del suo illustre antenato. Ad Alefgard sono sorti tre nuovi Regni, fondati dal nuovo "Erdrick" e dai suoi discendenti. Tuttavia, le tenebre sono tornate a incombere minacciose, e un esercito di feroci mostri ha invaso nuovamente il mondo. La sola barriera che si frappone tra le forze del male e le loro perfide ambizioni è un gruppo di giovani Principesse e Principi, tutti appartenenti alla stirpe di Erdrick.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Dragon Quest I & II HD-2D Remake uscirà il 30 ottobre per PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch e PC tramite Steam e Microsoft Store. I preordini digitali sono già disponibili su tutte le piattaforme.