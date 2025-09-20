Dragon Quest 4, 5 e 6 potrebbero essere i prossimi remake della serie: c'è un indizio da Yoji Horii

Per quanto riguarda i primi tre capitoli, la scelta di lanciare prima il tre e poi i primi due è dovuta alla volontà di mantenere l' ordine cronologico della trilogia, raccontando gli eventi secondo l'ordine naturale, con il terzo che rappresenta in effetti il prequel.

In effetti, a ben vedere, chi non conosce bene Dragon Quest potrebbe trovare un po' assurdo il modus operandi tenuto da Square Enix nei rifacimenti dei capitoli classici: abbiamo infatti visto arrivare prima di tutto Dragon Quest III HD-2D Remake , poi Dragon Quest I & II HD-2D Remake e poi Dragon Quest VII Reimagined, cosa che può creare effettivamente una certa confusione .

Considerando che siamo già a quattro remake tra quelli usciti e annunciati, comincia ad esserci la possibilità concreta che Square Enix abbia intenzione di riproporre tutti i capitoli della serie Dragon Quest, con i prossimi che potrebbero essere i remake di Dragon Quest 4, 5 e 6 a logica, cosa che potrebbe trovare una piccola indicazione in una recente affermazione di Yuji Horii , l'autore della serie.

Il 7 è venuto prima "per caso"?

L'annuncio di Dragon Quest VII Reimagined solleva però dei dubbi: che ne è di tutti i capitoli precedenti? In effetti, la spiegazione può provenire, oltre che dalla grande popolarità del settimo capitolo, anche dal fatto che quest'ultimo si trova un po' scollegato dagli altri, come elemento a sé stante.

Dragon Quest 4, 5 e 6 fanno invece parte di una trilogia, ambientata nel reame di Zenithia, dunque potrebbero forse essere riproposti in blocco come successo per la trilogia originale, considerando anche quanto siano amati dagli appassionati.

In una recente intervista con Kazuhiko "Mashirito" Torishima, caporedattore di Weekly Shonen Jump, l'autore Horii ha risposto anche alla domanda sul perché il remake di Dragon Quest 7 sia arrivato prima dei tre precedenti, al che Horii ha semplicemente riferito "Ci sono un sacco di cose in corso, il fatto che quello sia stato fatto prima è stato un caso".

Torishima non ha perso l'occasione e, notando l'affermazione sul fatto che il 7 sia venuto "prima per caso" ha pungolato l'ospite con "Dunque ci sono altri remake in corso?", a cui Horii ha risposto rifugiandosi dietro un enigmatico "non ho detto questo", in un siparietto che sembra nascondere qualcosa.

Un altro intervistatore, Naz Chris, ha poi parlato della particolare struttura di Dragon Quest 4 con i suoi diversi protagonisti e archi narrativi, aggiungendo "potrebbe essere questo il motivo per cui sta richiedendo più tempo?" Al che Horii ha dovuto evitare di rispondere, ma il sasso sembra ormai lanciato.