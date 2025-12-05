Square Enix aggiorna i dati di vendita di Final Fantasy, Kingdom Hearts e Dragon Quest

Square Enix ha pubblicato il suo report annuale, dove tra le altre cose ha offerto un aggiornamento delle vendite totali delle sue tre serie di punta, ovvero Final Fantasy, Kingdom Hearts e Dragon Quest .

I videogiochi restano il settore principale di Square Enix

Andando in ordine di vendite, proseguiamo con Dragon Quest, che ha superato quota 95 milioni di unità acquistate. Infine, Kingdom Hearts, il più "giovane" tra i tre brand, ha totalizzato oltre 38 milioni di copie.

I "Big 3" di Square Enix

Square Enix ha indicato anche come sono ripartiti i ricavi tra le varie divisioni dell'azienda,sulla base dei fatturato dell'anno fiscale terminato il 31 marzo. Il segmento Digital Entertainment, che include principalmente i giochi rappresenta il 63,6% del totale.

Segue la divisione "Amusement" con il 21,5%, che include musei, attrazioni, giochi e attrezzature per sale arcade e via dicendo. Segue "Publication", che si occupa della pubblicazione e delle licenze di riviste, manga e libri, con il 9,5% e il "Merchandising", con il 5,4%.