Square Enix aggiorna i dati di vendita di Final Fantasy, Kingdom Hearts e Dragon Quest

Square Enix ha pubblicato il suo report annuale, dove tra le altre cose ha offerto un aggiornamento delle vendite totali delle sue tre serie di punta, ovvero Final Fantasy, Kingdom Hearts e Dragon Quest.
La "Fantasia Finale" rimane di gran lunga il franchise più venduto nella storia della compagnia, con oltre 204 milioni di copie distribuite e vendute in formato digitale a fine giugno. Il dato include i titoli della serie principale, i remake, ma anche gli spin-off, come Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles.
I videogiochi restano il settore principale di Square Enix
Andando in ordine di vendite, proseguiamo con Dragon Quest, che ha superato quota 95 milioni di unità acquistate. Infine, Kingdom Hearts, il più "giovane" tra i tre brand, ha totalizzato oltre 38 milioni di copie.
Square Enix ha indicato anche come sono ripartiti i ricavi tra le varie divisioni dell'azienda,sulla base dei fatturato dell'anno fiscale terminato il 31 marzo. Il segmento Digital Entertainment, che include principalmente i giochi rappresenta il 63,6% del totale.
Segue la divisione "Amusement" con il 21,5%, che include musei, attrazioni, giochi e attrezzature per sale arcade e via dicendo. Segue "Publication", che si occupa della pubblicazione e delle licenze di riviste, manga e libri, con il 9,5% e il "Merchandising", con il 5,4%.