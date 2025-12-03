0

Il remake di Chrono Trigger si farà? Il creatore di Dragon Quest non dice di sì, ma nemmeno di no

Chrono Trigger riceverà mai un remake? I fan lo sperano, ma per ora Square Enix non commenta: il creatore di Dragon Quest però non si sento di smentire e nemmeno di confermare.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   03/12/2025
I personaggi di Chrono Trigger

Square Enix sta spingendo sui remake e i fan hanno molte richieste: una di queste è certamente un remake di Chrono Trigger. Arriverà mai?

A commentare la cosa è Yuji Horii, il creatore di Dragon Quest, che non può né confermare né smentire.

Le parole di Yuji Horii sul remake di Chrono Trigger

Horii, che era supervisore e sceneggiatore della versione originale di Chrono Trigger, è apparso in un recente livestream su YouTube e gli è stato chiesto un commento sul remake di Chrono Trigger, di cui si chiacchiera da tempo, e ha scelto in modo piuttosto significativo di non negarne apertamente l'esistenza, dicendo invece: "Non posso dirlo", "Non dovresti chiederlo!" e "Mi sgrideranno!".

Ovviamente queste non sono conferme di alcun tipo, ma è curioso che Horii non abbia semplicemente detto "no comment" e abbia addirittura detto che verrà sgridato se commenta in qualsiasi modo la questione, come se fosse un argomento che Square Enix vuole tenere segreto per il momento.

Ricordiamo che Chrono Trigger è stato pubblicato per la prima volta su SNES nel 1995 e, sebbene sia stato più volte portato su hardware più recenti, compresi i dispositivi mobili, non è mai stato sostanzialmente ritoccato, rimasterizzato o, come la maggior parte dei fan spera a questo punto, ricreato con un vero remake simile a quelli di Dragon Quest HD-2D o Dragon Quest 7 Reimagined.

Segnalazione Errore
