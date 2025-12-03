Sony propone due giorni di gioco online gratuito: non servirà PS Plus su PlayStation 4 e 5

PS Plus è un servizio in abbonamento di successo per Sony ed è difficile immaginare il contrario visto che è obbligatorio per giocare online (per i titoli premium, i free to play non lo richiedono) e quindi molti non hanno scelta se vogliono continuare nelle proprie sessioni con Call of Duty o EA Sports FC.
C'è però una buona notizia per chi non è abbonato: il prossimo fine settimana sarà possibile giocare online senza essere abbonati.
I dettagli sul weekend di gioco online gratuito su PlayStation
In pratica, per tutto sabato e domenica (6 e 7 dicembre) i giocatori su PS4 e su PlayStation 5 potranno giocare online a costo zero. Se si è già abbonati, ovviamente questa promozione non ha alcun tipo di effetto.
Chiaramente lo scopo di Sony è ingolosire i giocatori non abbonati che, sfruttando i due giorni gratuiti, provano i propri titoli preferiti nelle loro modalità online e poi si sentono spinti ad abbonarsi per poter continuare. Queste promozioni vengono rese disponibili regolarmente nel corso dell'anno e anche a questo giro il funzionamento è quello classico.
Ricordiamo che PS Plus non serve però solo per giocare online, i vari livelli includono diversi bonus, tra cui giochi mensili e cataloghi aggiornati in modo regolare con nuovi titoli. Inoltre, il livello Premium - il migliore - permette di giocare in cloud e usare le prove gratuite a tempo per giochi selezionati.
Ricordiamo infine che i giochi di dicembre di PS Plus Extra che lasciano il catalogo sono aumentati di nuovo.