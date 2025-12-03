Sony propone due giorni di gioco online gratuito: non servirà PS Plus su PlayStation 4 e 5

C'è però una buona notizia per chi non è abbonato: il prossimo fine settimana sarà possibile giocare online senza essere abbonati .

PS Plus è un servizio in abbonamento di successo per Sony ed è difficile immaginare il contrario visto che è obbligatorio per giocare online (per i titoli premium, i free to play non lo richiedono) e quindi molti non hanno scelta se vogliono continuare nelle proprie sessioni con Call of Duty o EA Sports FC.

I dettagli sul weekend di gioco online gratuito su PlayStation

In pratica, per tutto sabato e domenica (6 e 7 dicembre) i giocatori su PS4 e su PlayStation 5 potranno giocare online a costo zero. Se si è già abbonati, ovviamente questa promozione non ha alcun tipo di effetto.

PS Plus non servirà per un paio di giorni, ma forse vi conviene comunque abbonarvi

Chiaramente lo scopo di Sony è ingolosire i giocatori non abbonati che, sfruttando i due giorni gratuiti, provano i propri titoli preferiti nelle loro modalità online e poi si sentono spinti ad abbonarsi per poter continuare. Queste promozioni vengono rese disponibili regolarmente nel corso dell'anno e anche a questo giro il funzionamento è quello classico.

Ricordiamo che PS Plus non serve però solo per giocare online, i vari livelli includono diversi bonus, tra cui giochi mensili e cataloghi aggiornati in modo regolare con nuovi titoli. Inoltre, il livello Premium - il migliore - permette di giocare in cloud e usare le prove gratuite a tempo per giochi selezionati.

Ricordiamo infine che i giochi di dicembre di PS Plus Extra che lasciano il catalogo sono aumentati di nuovo.