I giochi di PlayStation Plus Extra e Premium di dicembre sono disponibili

Sono disponibili a partire da oggi i giochi riservati agli abbonati a PlayStation Plus di livello Extra e Premium per il mese di dicembre.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   16/12/2025
Basim in un artwork di Assassin's Creed Mirage

Sono disponibili da oggi i giochi PlayStation Plus Extra e Premium di dicembre, con l'unica eccezione di Skate Story che, come sappiamo, ha fatto il proprio debutto nel catalogo del servizio Sony in anticipo, lo scorso 8 dicembre.

L'aggiornamento di questo mese è particolarmente interessante: ecco la lista dei titoli che gli abbonati potranno scaricare senza costi aggiuntivi rispetto alla sottoscrizione.

  • Skate Story (PS5)
  • Assassin's Creed Mirage (PS5, PS4)
  • Wo Long: Fallen Dynasty (PS5, PS4)
  • LEGO Horizon Adventures (PS5)
  • Granblue Fantasy: Relink (PS5, PS4)
  • Planet Coaster 2 (PS5)
  • Cat Quest 3 (PS5, PS4)
  • PAW Patrol: Grand Prix (PS5, PS4)
  • PAW Patrol World (PS5, PS4)
  • SoulCalibur 3 (PS2, solo per gli utenti Premium)
La prima parte dell'elenco, in particolare, vede la presenza di giochi che debuttano direttamente su PS Plus Extra e Premium o comunque sono stati pubblicati di recente, come Assassin's Creed Mirage, Wo Long: Fallen Dynasty e LEGO Horizon Adventures.

Un ottimo momento per vestire i panni di Basim

Come saprete, alcuni giorni fa è stata pubblicata l'espansione gratuita Valley of Memory di Assassin's Creed Mirage, che rende l'introduzione del gioco nella line-up di PlayStation Plus Extra e Premium particolarmente interessante, visto che è possibile scaricare entrambi i contenuti senza le limitazioni tipiche dei giochi "in regalo".

Naturalmente anche i già citati Skate Story, Wo Long: Fallen Dynasty, LEGO Horizon Adventures, Granblue Fantasy: Relink e Planet Coaster 2 si pongono come esperienze di un certo spessore, che impreziosiscono l'aggiornamento di dicembre e chiudono nella maniera migliore possibile il 2025 di PS Plus.

#PlayStation Plus
