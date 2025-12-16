I giochi di PlayStation Plus Extra e Premium di dicembre sono disponibili

Sono disponibili da oggi i giochi PlayStation Plus Extra e Premium di dicembre, con l'unica eccezione di Skate Story che, come sappiamo, ha fatto il proprio debutto nel catalogo del servizio Sony in anticipo, lo scorso 8 dicembre.

L'aggiornamento di questo mese è particolarmente interessante: ecco la lista dei titoli che gli abbonati potranno scaricare senza costi aggiuntivi rispetto alla sottoscrizione.

Skate Story (PS5)

Assassin's Creed Mirage (PS5, PS4)

Wo Long: Fallen Dynasty (PS5, PS4)

LEGO Horizon Adventures (PS5)

Granblue Fantasy: Relink (PS5, PS4)

Planet Coaster 2 (PS5)

Cat Quest 3 (PS5, PS4)

PAW Patrol: Grand Prix (PS5, PS4)

PAW Patrol World (PS5, PS4)

SoulCalibur 3 (PS2, solo per gli utenti Premium)

La prima parte dell'elenco, in particolare, vede la presenza di giochi che debuttano direttamente su PS Plus Extra e Premium o comunque sono stati pubblicati di recente, come Assassin's Creed Mirage, Wo Long: Fallen Dynasty e LEGO Horizon Adventures.