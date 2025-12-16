Google, il report del dark web non sarà più disponibile: lo strumento non è utile, secondo gli utenti

Google ha ufficialmente comunicato la decisione di disattivare la funzione dedicata al report del dark web. A partire dal 16 febbraio 2026 non sarà più disponibile; sebbene fosse stato inizialmente presentato un anno e mezzo fa, questo strumento non si è rivelato particolarmente utile. Dopo aver raccolto una serie di feedback degli utenti, infatti, Google si è resa conto di dover offrire passaggi più chiari e pratici per proteggere le informazioni online. Per chi non lo sapesse, si tratta di uno strumento che scansiona il dark web alla ricerca di vostre informazioni personali, informandovi se eventuali dati dovessero apparire online. Vediamo meglio i dettagli.