Google, il report del dark web non sarà più disponibile: lo strumento non è utile, secondo gli utenti

Google ha ufficialmente comunicato la decisione di disattivare la funzione dedicata al report del dark web. A partire dal 16 febbraio 2026 non sarà più disponibile; sebbene fosse stato inizialmente presentato un anno e mezzo fa, questo strumento non si è rivelato particolarmente utile. Dopo aver raccolto una serie di feedback degli utenti, infatti, Google si è resa conto di dover offrire passaggi più chiari e pratici per proteggere le informazioni online. Per chi non lo sapesse, si tratta di uno strumento che scansiona il dark web alla ricerca di vostre informazioni personali, informandovi se eventuali dati dovessero apparire online. Vediamo meglio i dettagli.
Perché il report del dark web non funziona?
Pur apparendo uno strumento utile, capace di analizzare il dark web alla ricerca dei vostri dati personali, il suo vero limite emerge subito dopo. Secondo i feedback degli utenti, infatti, il report non offriva indicazioni concrete sui passi successivi da seguire. In poche parole: scoprite che i vostri dati sono finiti nel dark web ma successivamente non avete la più pallida idea di cosa fare per proteggervi.
Secondo quanto annunciato, il 15 gennaio 2026 verranno interrotte le scansioni per nuove violazioni del dark web, mentre dal 16 febbraio 2026 lo strumento relativo al report non sarà più disponibile. "Stiamo apportando questa modifica per concentrarci invece su strumenti che offrono passaggi più chiari e pratici per proteggere le tue informazioni online. Continueremo a monitorare e proteggerti dalle minacce online, incluso il dark web, e a creare strumenti che aiutino a proteggere te e le tue informazioni personali", ha scritto Google.
Come proteggersi
Google suggerisce di continuare a utilizzare gli strumenti già esistenti per rafforzare la vostra sicurezza e privacy, tra cui: controllo sicurezza, creazione di una passkey per accedere, strumenti di autenticazione per l'accesso sicuro, gestore delle password di Google e controllo password.
Il 16 febbraio verranno eliminati tutti i dati relativi al report del dark web. Fateci sapere che ne pensate nei commenti qui sotto.