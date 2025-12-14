Apple e Google rilasciano degli aggiornamenti d’emergenza per bloccare degli attacchi zero-day in corso

Apple e Google hanno rilasciato aggiornamenti di sicurezza urgenti per bloccare attacchi zero-day già in corso. Tutti i dettagli delle soluzioni delle due aziende.

Google e Apple hanno rilasciato aggiornamenti di sicurezza urgenti per contrastare una campagna di attacchi informatici che ha sfruttato vulnerabilità zero-day, ovvero falle sconosciute ai produttori al momento dell'attacco. Le due aziende hanno agito quasi in parallelo, segno della gravità della minaccia e della sofisticazione degli attori coinvolti. Google ha avviato l'operazione pubblicando una serie di patch per il browser Chrome, correggendo diverse vulnerabilità, tra cui una già utilizzata attivamente da hacker prima che fosse disponibile una soluzione. In una prima fase, l'azienda ha adottato un'insolita cautela, evitando di divulgare dettagli tecnici sull'exploit. Solo successivamente ha chiarito che la scoperta della falla era frutto della collaborazione tra il team di sicurezza di Apple e il Threat Analysis Group di Google.

Apple e Google contro un gruppo di hacker esperti La collaborazione dei due team suggerisce che gli attacchi non siano opera di cybercriminali comuni, ma di gruppi altamente organizzati, potenzialmente supportati da Stati. Tali campagne sono spesso mirate a individui specifici, come giornalisti, attivisti, dissidenti politici o difensori dei diritti umani, piuttosto che a un pubblico indistinto. Gemini, scoperta una falla: gli hacker possono sfruttare prompt nascosti per rubare dati In contemporanea, Apple ha distribuito aggiornamenti di sicurezza per un'ampia gamma di prodotti: iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV, Vision Pro e il browser Safari. Nei bollettini ufficiali, l'azienda ha confermato di aver corretto due vulnerabilità critiche e ha ammesso di essere a conoscenza del fatto che almeno una di esse potrebbe essere stata sfruttata in attacchi "estremamente sofisticati" contro utenti specifici che utilizzavano versioni precedenti di iOS 26.