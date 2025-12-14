Fallout Shelter si espande con un grosso aggiornamento, ispirato anche alla serie TV su Prime Video

Bethesda continua ad aggiornare Fallout Shelter, che ha ricevuto in queste ore un grosso update che potenzialmente potrebbe comportare nuovi contenuti per un lungo periodo di tempo, considerando che aggiunge diversi elementi disponibili prima solo su mobile e altro.
Fallout Shelter riceve nuove stagioni ispirate anche alla serie TV su Amazon Prime Video, con l'arrivo di vari season pass come "Viva New Vegas", il primo dei pacchetti che verranno messi a disposizione e che si basa proprio sugli elementi della seconda stagione dello show.
Si tratta di eventi a tempo limitato che introducono però diversi elementi nuovi e funzionano bene per rinnovare l'interesse in questo gioco, che su PC era rimasto un po' indietro rispetto alla versione mobile dal punto di vista dei contenuti.
Nuove introduzioni ma a un certo prezzo
Il season pass "Viva New Vegas" introduce vari personaggi tratti dalla serie TV ma anche ulteriori elementi come i valuta sperimentali e ovviamente nuove armi, oggetti e ricompense per la gestione della comunità del vault.
In arrivo anche la serie di quest intitolata "Power Struggle" e basata invece sulla prima stagione della serie TV, con la possibilità di interagire anche con i protagonisti di questa come Lucy, Maximus, il Ghoul e altri.
C'è inoltre un bundle per il 25° anniversario che include ulteriori quest come la linea "Searching in the Dark", nuovi abitanti come Ed e il supervisore del Vault 76, oltre a nuovi nemici inediti.
I season pass contengono elementi anche a pagamento, che consentono di ottenere ricompense premium per chi è disposto a pagare le quote previste, che non sono propriamente basse trattandosi di 10$ per il Pass di base più eventualmente altri 10$ per elementi aggiuntivi esclusivi.
L'estate scorsa Fallout Shelter ha compiuto 10 anni e superato i 230 milioni di download.