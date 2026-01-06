8BitDo Ultimate 3E è il nuovo controller con moduli intercambiabili e prestazioni premium

8BitDo ha annunciato il suo nuovo controller Ultimate 3E , un prodotto premium pensato per offrire prestazioni al top e grande personalizzazione. Tra i principali punti chiave, infatti, troviamo moduli ABXY intercambiabili , joystick con tecnologia TMR e polling rate fino a 1000 Hz su PC. Vediamo quindi le caratteristiche nel dettaglio.

Un controller personalizzabile

Come vi abbiamo anticipato, questo controller è altamente personalizzabile. Potrete infatti cambiare i moduli ABXY, se preferite pulsanti in silicone o micro-switch, nonché sostituire joystick e D-pad per un'esperienza ancora più personalizzata. I joystick si basano su tecnologia Tunnel Magnetoresistance, ovvero TMR, in grado di conferire ancora più precisione e stabilità, abbinati a un ADC a 12 bit. Inoltre, il controller supporta un polling rate fino a 1000 Hz su PC (sia via cavo che wireless), per un'esperienza di gioco estremamente precisa e reattiva.

A contribuire sono i Fire Ring RGB, in grado di fornire feedback in tempo reale durante le vostre sessioni di gioco. Tra gli altri aspetti chiave troviamo i trigger con tecnologia Hall-effect, due livelli di stop regolabili e bumpers L4 e R4 estremamente rapidi e facilmente accessibili, oltre ad essere completamente rimappabili. Insomma, si tratta di un prodotto perfetto per chi necessiti di estrema precisione e affidabilità.

La base di ricarica del controller

Inoltre, è presente la base di ricarica wireless integrata: basterà poggiare il controller, quindi senza contatti fisici, per ricaricarlo. All'interno troviamo una batteria da 1.400 mAh per garantire un'autonomia di 18 ore (la ricarica completa avviene in circa 4-5 ore).