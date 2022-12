8BitDo Ultimate Controller, la recensione del pro controller per Nintendo Switch e PC

Siete alla ricerca di un pro controller per Nintendo Switch ma il prodotto ufficiale non vi convince appieno? E se vi dicessimo che per lo stesso prezzo potete avere un dispositivo dotato di tecnologie davvero interessanti, interamente programmabile, con stick analogici a prova di drifting, pulsanti posteriori, connettività Bluetooth e 2,4 GHz oltre che cablata, una buona autonomia e una base di ricarica inclusa? Disponibile su Amazon a 69,99€ , una cifra appunto identica a quella richiesta per il Pro Controller di Nintendo, l'ultimo nato di casa 8BitDo si pone come un gamepad eccellente, ricco di funzionalità e soluzioni validissime, con l'unico limite di non disporre di un modulo NFC per gli amiibo: una mancanza che il device si fa perdonare alla grande, come stiamo per spiegarvi in questa recensione.

Caratteristiche tecniche

8BitDo Ultimate Controller collegato alla base di ricarica inclusa nella confezione

Dal punto di vista estetico, l'Ultimate Controller di 8BitDo riprende ovviamente i tratti del Pro Controller ufficiale per Nintendo Switch, ma sotto la scocca nasconde una componentistica decisamente più sofisticata; a partire dagli stick analogici, che utilizzano la tecnologia Hall Effect e le sue soluzioni magnetiche per evitare attrito fra gli elementi interni e scongiurare dunque il famigerato drifting.

Il dispositivo, compatibile come detto con Nintendo Switch via Bluetooth, 2,4 GHz o cavo e con PC via 2,4 GHz o cavo, è molto facile da configurare e può passare da una modalità all'altra tramite la semplice pressione di un interruttore posto sul retro del pad. Scaricando l'app ufficiale gratuita su iOS e Android è inoltre possibile personalizzare tutti i pulsanti, inclusi i due extra posteriori tipici dei controller professionali, creare delle macro, regolare la sensibilità degli stick e dei trigger, nonché l'intensità della vibrazione (che non è l'HD Rumble ma ci va vicino) e salvare il tutto su tre profili differenti.

Solido, compatto e decisamente ben costruito, l'Ultimate Controller presenta forse una zona centrale un po' affollata, dove trovano posto ben cinque piccoli pulsanti disposti a croce: quello in alto serve per accendere l'apparecchio e svolge il ruolo del tasto Home, quello al centro consente di catturare screenshot ed è circondato dai tasti + e -, mentre il pulsante in basso serve per selezionare il profilo. A proposito di tasti, il feedback alla pressione è ottimo e il d-pad ci è sembrato morbido e preciso: perfetto anche e soprattutto per il retrogaming, come da tradizione per 8BitDo.

Al di là della tecnologia Hall Effect per gli stick analogici e ai due tasti posteriori extra programmabili, che tornano decisamente utili negli sparatutto competitivi come Fortnite per poter accedere istantaneamente a determinate azioni senza alzare i pollici dalle levette, il controller include nella confezione una base di ricarica davvero molto carina e decisamente smart, visto che il dispositivo si spegne e si accende in automatico quando lo si poggia o solleva.

8BitDo Ultimate Controller visto di fronte, da notare la disposizione dei piccoli pulsanti centrali

Scheda tecnica 8BitDo Ultimate Controller