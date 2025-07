Stando alle rilevazioni effettuate da Circana, anche il Pro Controller di Nintendo Switch 2 ha venduto tantissimo negli Stati Uniti durante il mese di lancio della console, raggiungendo quota 512.000 unità con un attach rate del 32%.

Si tratta di un risultato sorprendente per diversi motivi: in primo luogo la natura accessoria (per certi versi di nicchia) di un dispositivo simile, di cui gli utenti possono effettivamente fare a meno utilizzando i Joy-Con e il relativo adattatore.

In secondo luogo, stiamo parlando di un controller in vendita a 85 dollari, che peraltro inizialmente doveva costarne 80, salvo subire un piccolo rincaro dopo l'annuncio dei dazi da parte di Donald Trump.

Insomma, oltre un terzo degli acquirenti di Nintendo Switch 2 negli Stati Uniti non si è posta il problema di aggiungere un'ulteriore somma a quella, già importante, necessaria per l'acquisto della nuova console ibrida.