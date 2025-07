Sorge quindi spontanea la duplice domanda: ha senso l'esborso di 89,99€ per il nuovo Nintendo Switch 2 Pro Controller? Vale la pena affrontare la spesa, se si è già in possesso del vecchio modello? Scopriamolo insieme.

Il nostro non sarà un giudizio basato esclusivamente sulle qualità e sui punti deboli della periferica. Vista la sua estrema somiglianza con il modello precedente, abbiamo messo a confronto le due versioni a caccia dei miglioramenti, ovviamente, ma anche degli eventuali motivi che potrebbero spingervi ad acquistare la nuova versione. Come sapranno i più informati, del resto, la passata iterazione è perfettamente compatibile con Nintendo Switch 2.

In linea con la console di riferimento, la nuova versione del Pro Controller prosegue lungo il sentiero della continuità. Come era lecito aspettarsi, non c'è nessuna rivoluzione per il pad classico da affiancare a Nintendo Switch 2, piattaforma che per prima ha preferito non stravolgere le specificità hardware del fortunato predecessore. Dopo averlo utilizzato a lungo e con diversi generi di giochi, siamo ora pronti a darvi un nostro parere sul Nintendo Switch 2 Pro Controller , un compagno di giochi sostanzialmente indispensabile per chi cerca un oggetto più pratico, capace anche di garantire prestazioni migliori rispetto ai Joy-Con 2 di serie con la console.

Dotazione e design

La continuità con il passato è ravvisabile sin dalla scatola in cui è contenuto il Nintendo Switch 2 Pro Controller. Gli stilemi estetici utilizzati, difatti, sono gli stessi che ormai da anni identificano a prima vista l'ecosistema di periferiche e oggetti legati alle console della Grande N. Semplicissima e sobria la facciata frontale, che si limita ad una foto del gamepad. Sulla superficie posteriore trovano spazio le informazioni del caso sul dispositivo stesso nelle varie lingue. Su quelle laterali si possono invece ammirare foto di dettaglio del controller. Ancora una volta, insomma, l'azienda di Kyoto ha optato per un design minimalista ed elegante.

La scatola di Nintendo Switch 2 Pro Controller

Aperta la scatola, si trova la dotazione minima ed indispensabile: un documento informativo, un cavo USB-A/USB-C per la ricarica e, ovviamente, il Nintendo Switch 2 Pro Controller. Non troverete altro all'interno della confezione, né la Grande N ha impreziosito l'involucro con soluzioni estetiche particolari, un po' come fa invece Microsoft con le sue scatole a scrigno.

Se l'unboxing è avaro di particolari soddisfazioni, non lo è affatto il primo contatto con il controller. Non appena i polpastrelli scivoleranno sulla superficie setosa della periferica, sulla plastica opaca, solida eppure in qualche modo "morbida", proverete un'indescrivibile sensazione di piacere. Da questo punto di vista non c'è proprio paragone con il vecchio modello, che a confronto vi sembrerà istantaneamente un simpatico giocattolo scricchiolante. Stretto tra le mani, tra l'altro, vi accorgerete immediatamente dell'estrema ergonomia dell'oggetto. Le dita trovano il loro posto in maniera assolutamente naturale e la sensazione di avere una presa salda è lampante, nonostante la texture liscia potrebbe inizialmente far pensare al contrario.



Nintendo Switch 2 Pro Controller appena uscito alla scatola

Il sortilegio, se così vogliamo chiamarlo, è figlio anche di un ridimensionamento del Nintendo Switch 2 Pro Controller rispetto alla vecchia versione. Il nuovo modello, difatti, è di qualche millimetro più piccolo in altezza e larghezza, con un peso più contenuto (235 grammi contro 246 grammi). Laddove i Joy-Con hanno visto aumentare le loro dimensioni, per la gioia dei più adulti, con questo rimpicciolimento il pad ha trovato una forma più adeguata e ideale sia per mani grandi, che per quelle più piccole.

In generale, ad ogni modo, il design del controller è in tutto e per tutto identico a quello del predecessore. Dall'asimmetria degli stick analogici, passando per la disposizione dei pulsanti, tutto è al suo posto, pur con diverse piccole modifiche, come vedremo di seguito. Questa continuità farà immediatamente sentire a casa i possessori della vecchia versione e non disorienterà anche i neofiti, magari già temprati da centinaia di ore passate con il controller Xbox.

Il cavo USB-A/USB-C lo avremmo preferito molto più lungo

Altro pregio della plastica utilizzata, la capacità di assorbire lo sporco senza metterlo in evidenza. Tenerlo in mano a lungo non lascerà aloni e anche la polvere si nota difficilmente, sebbene i gommini degli stick analogici catturino qualsiasi briciola, che tende a restare incastrata lungo i bordi zigrinati. Di contro, tuttavia, dobbiamo segnalare una certa fragilità della texture. Ci è bastato farlo cadere una singola volta, per vederne la superficie sfregiata, come se il colore della superficie fosse stato rimosso. Ci teniamo comunque a specificare che, nonostante l'urto, nonostante il marchio incancellabile sulla scocca, il controller non ha riportato alcun danno in termini strutturali o di funzionamento. Segno che, sulla solidità costruttiva, anche in questo caso possiamo fidarci di Nintendo.

Scheda tecnica Nintendo Switch 2 Pro Controller