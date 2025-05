Razer Kishi Ultra, la recensione del controller full size per iPhone e Android

Quando si parla di mobile gaming c'è sempre di mezzo una questione di equilibri: l'esigenza di mettere d'accordo l'anima portatile dell'esperienza con un livello di ergonomia che in qualche modo riesca a replicare la praticità e il comfort di una postazione casalinga. Razer Kishi Ultra , tuttavia, tenta la strada di un approccio differente, senza compromessi. Già disponibile nei negozi da un po' di tempo, il nuovo controller prodotto da Razer parte dalle solidissime basi della linea Kishi ma le espande attraverso l'adozione di un fattore di forma full size ; tanto che il risultato finale sembra un gamepad standard diviso a metà dall'immancabile supporto telescopico, in questo caso dotato di un'apertura talmente ampia da poter accogliere anche un tablet da 8 pollici.

Caratteristiche tecniche del Razer Kishi Ultra

Kishi Ultra è un controller mobile full size, con un design asimmetrico per gli stick analogici e un'ampia dotazione di pulsanti che però non include tasti extra integrati nelle impugnature: una scelta controversa da parte dei progettisti Razer, che hanno invece optato per due piccoli dorsali supplementari, ugualmente programmabili ma non altrettanto pratici.

Il dispositivo utilizza una connessione esclusivamente USB-C che lo rende compatibile con la stragrande maggioranza degli smartphone Android, ma che pone dei vincoli quando si tratta dei prodotti Apple: nessun problema con iPhone 15 e 16, né tantomeno con iPad Mini di sesta generazione, ma gli altri modelli sono tagliati fuori. Se disponete ancora di una porta Lightning, insomma, siete avvisati.

Il Razer Kishi Ultra con un Poco F7 Ultra

Non è dunque presente una connettività Bluetooth come quella dello SCUF Nomad che abbiamo recensito in passato, ma troviamo un pass-through per la ricarica durante l'uso e un'uscita jack audio da 3,5 millimetri. Il sistema è molto simile a quello adottato dal BackBone One, di cui trovate la recensione qui,, e anche in questo caso sono disponibili alcuni profili in gomma per consentire al Kishi Ultra di accogliere apparecchi dallo spessore differente o muniti di custodie.

Gli stick analogici, per quanto solidi e precisi, non sono purtroppo dotati di tecnologia Hall Effect: una mancanza rilevante, considerando il prezzo del controller e le tendenze più recenti; ma le generose dimensioni vanno in qualche modo a compensarla, consegnandoci pulsanti e d-pad perfettamente all'altezza di un gamepad tradizionale e non miniaturizzati. È inoltre presente la tecnologia Sensa HD Haptic, sebbene solo su Android e Windows.

Razer Kishi Ultra con Xbox Cloud Gaming

Scheda tecnica Razer Kishi Ultra