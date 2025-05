L’orribile Tattoo Assassins è stato salvato e sta per tornare tra noi, non si sa bene per quale motivo

Nei primi anni 90, Mortal Kombat fu un successo stratosferico, tanto che i cloni non mancarono. Ci furono quelli riusciti e quelli meno riusciti, e quelli proprio cancellati come Tattoo Assassins di Data East , prodotto dalla divisione nord americana della compagnia. Doveva essere anch'esso un picchiaduro 1v1 con personaggi digitalizzati, con la storia scritta addirittura da Bob Gale, uno degli sceneggiatori di Ritorno al Futuro , ma non arrivò mai sul mercato, almeno non in forma ufficiale. Ora qualcuno ha deciso di di salvarlo dall'oblio e di completarlo.

Un peto acido

Anticipato da promesse assurde tipo: "avrà oltre duemila fatality" e altre meno assurde come quella delle nudality (delle mosse finali che spogliavano l'avversario), non sembrava granché già dal materiale promozionale, nonostante qualche trovata da ricordare, come una fatality con una DeLorean che investiva il nemico di turno o le varie citazioni di altri titoli di Data East.

Non fu mai terminato per via degli appena nove mesi che furono concessi allo studio di sviluppo per realizzarlo, che fecero slittare l'uscita, poi tagliata completamente nel post acquisizione di SEGA.

In realtà lo sviluppo raggiunse una fase decisamente avanzata, tanto che furono prodotte alcune unità test per i locali, di cui ne sono state salvate due (le altre sono andate distrutte). Tempo fa è stata resa disponibile la ROM del gioco, piena di bug e glitch, che ha mostrato un titolo di qualità bassina, per usare un eufemismo, diventato comunque di culto per via della sua stranezza.

Evidentemente qualcuno ci ha visto un affare dietro, visto che exA-Arcadia ne ha annunciato la resurrezione. exA-Arcadia, che ha un suo standard per i giochi arcade, ha collaborato con i detentori dei diritti sui giochi da sala di Data East per riportare in vita il progetto, utilizzando il codice sorgente originale. Il gioco verrà completato e riequilibrato, con correzioni di bug e l'aggiunta di nuovi contenuti. Sarà anche giocabile in alta risoluzione, e includerà filtri moderni, bassa latenza di input e altro ancora. Riusciranno nel miracolo si renderlo un gioco decente?