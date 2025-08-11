Dopo il Commodore 64 Ultimate potrebbe tornare anche l'Amiga

L'Amiga potrebbe tornare dopo il lancio del Commodore 64 Ultimate: lo ha rivelato Christian Simpson, artefice del rilancio del celebre brand americano che negli anni '80 ha portato nei negozi alcuni fra i più iconici home computer di sempre.

In risposta alle domande di alcuni sostenitori del suo progetto, Simpson ha scritto che "anche l'Amiga è sul nostro radar", lasciando intendere appunto l'intenzione di rivisitare questo modello, che con la versione 500 nel 1987 ha riscosso un successo stratosferico, totalizzando oltre sei milioni di unità vendute.

Un eventuale rilancio dell'Amiga non sarebbe di certo il primo che sia mai stato realizzato, e potrebbe dunque partire dall'ottima accoglienza che il pubblico dei nostalgici ha riservato negli anni alle precedenti riedizioni dell'home computer.

Naturalmente bisognerà verificare la fattibilità del progetto a cui Christian Simpson per il momento ha solo accennato, fatta anche di tanta burocrazia e di marchi registrati che non si sa bene a chi appartengano oggigiorno.