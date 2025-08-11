Warhammer 40.000: Dawn of War - Definitive Edition si mostra con il trailer cinematografico

Relic Entertainment ha pubblicato il trailer cinematografico di Warhammer 40.000: Dawn of War - Definitive Edition, anch'esso in versione migliorata rispetto all'originale, quando mancano ormai pochi giorni al lancio della riedizione su Steam, fissato al 14 agosto.

Come sappiamo, la remaster del classico RTS del 2004 include quattro campagne complete, nove fazioni e oltre cento mappe: una dotazione estremamente ricca per un ritorno che i nostalgici attendono con trepidazione, e che promette decine e decine di ore di divertimento.

Chiaramente tutto il comparto tecnico ha ricevuto importanti miglioramenti: dalle texture alle ombre, dal sistema di illuminazione ai riflessi, dalla distanza visiva alle nuove opzioni relative alla telecamera e all'interfaccia, la differenza sarà ben chiara.

Non è tutto: la Definitive Edition include anche un Mod Manager pienamente compatibile con l'ampissimo archivio di mod realizzate nel corso di questi vent'anni: a quanto pare gli sviluppatori hanno pensato davvero a tutto.