Le vendite di Warhammer 40.000: Dawn of War - Definitive Edition fanno capire perché vale la pena di rimasterizzare

Perché ci sono in giro così tanti giochi rimasterizzati? La risposta è molto semplice: perché sono un ottimo affare. A farcelo capire per l'ennesima volta arriva un dato di Warhammer 40.000: Dawn of War - Definitive Edition, che ha fatto registrare degli ottimi numeri al lancio. Più precisamente, la riedizione di questo strategico in tempo reale, vecchio di 21 anni, ha venduto la bellezza di 150.000 copie nel giorno di lancio, grazie anche allo sconto del 30% applicato a chi già possedeva l'originale.