Le vendite di Warhammer 40.000: Dawn of War - Definitive Edition fanno capire perché vale la pena di rimasterizzare

Perché ci sono in giro così tanti giochi rimasterizzati? La risposta è molto semplice: perché sono un ottimo affare. A farcelo capire per l'ennesima volta arriva un dato di Warhammer 40.000: Dawn of War - Definitive Edition, che ha fatto registrare degli ottimi numeri al lancio. Più precisamente, la riedizione di questo strategico in tempo reale, vecchio di 21 anni, ha venduto la bellezza di 150.000 copie nel giorno di lancio, grazie anche allo sconto del 30% applicato a chi già possedeva l'originale.
Apprezzamenti
L'annuncio delle vendite è stato dato dallo sviluppatore Relic su X, evidentemente soddisfatto del risultato. Attualmente Warhammer 40.000: Dawn of War - Definitive Edition è settimo nella classifica globale di Steam.
Va detto che questa nuova edizione offre dei grossi vantaggi rispetto all'originale. In particolare l'unificazione dell'esperienza, che non richiede più di scegliere la versione più adatta alle proprie esigenze, ma permette di portarsi a casa tutto in un singolo pacchetto. Inoltre, elimina tutte le difficoltà di far girare il gioco sui sistemi più moderni, dove l'originale dà qualche problema.
Avere un'unica versione con tutte le fazioni e tutte e quattro le campagne rende le cose molto più semplici per chi vuole iniziare a giocare oggi a Dawn of War.
C'è anche da sottolineare che i giocatori stanno gradendo Warhammer 40.000: Dawn of War - Definitive Edition, stando al quasi 80% di recensioni positive su Steam, nonostante alcuni lamentino la mancanza di novità sostanziali, revisione grafica e unificazione del pacchetto a parte. Rimane comunque uno dei migliori strategici in tempo reale di sempre.