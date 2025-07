Warhammer 40.000: Dawn of War - Definitive Edition ha una data di uscita ufficiale

Relic Entertainment ha annunciato la data di uscita di Warhammer 40.000: Dawn of War - Definitive Edition: stando al trailer che potete vedere qui sotto, la remaster sarà disponibile su PC a partire dal prossimo 14 agosto.

Il video elenca i tanti contenuti di questa edizione, che include quattro campagne complete, nove fazioni giocabili e oltre duecento mappe: una dotazione in grado di garantire centinaia di ore di intrattenimento per gli appassionati di strategici in tempo reale.

La remaster arriva a oltre vent'anni dal debutto originale di Dawn of War, avvenuto nel 2004, e introduce una serie di miglioramenti tecnici che vanno dalla risoluzione agli effetti visivi, mantenendo però intatto lo stile di partenza del gioco.

Non è tutto: Warhammer 40.000: Dawn of War - Definitive Edition include anche il supporto per le mod, con un Mod Manager integrato e la piena compatibilità con gli oltre vent'anni di contenuti creati dai fan.