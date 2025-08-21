Pixel 10: la GPU del Tensor G5 va peggio del G4 di Pixel 9 nei benchmark, ma non è colpa del chip TSMC

La nuova generazione di smartphone Pixel 10 porta con sé un cambiamento importante sotto il profilo hardware: Google ha introdotto il processore Tensor G5, il primo chip della società realizzato con processo produttivo a 3 nanometri di TSMC. L'attenzione si è concentrata soprattutto sulle prestazioni della CPU, che promettono un salto netto rispetto alla generazione precedente. I primi risultati relativi alla GPU hanno tuttavia sollevato dubbi e discussioni.

Secondo i dati emersi da alcuni benchmark, la componente grafica del Pixel 10 Pro appare nettamente inferiore non solo rispetto ad iPhone 16 e Samsung Galaxy S25+, ma persino rispetto al Pixel 9 Pro. La situazione, però, sembra avere una spiegazione tecnica più complessa di quanto i numeri possano suggerire.