La prima esclusiva PS5 del 2026 è un serio candidato al premio di gioco peggiore dell'anno

Siamo nella prima metà di gennaio, ma già abbiamo un serissimo candidato al premio di gioco più brutto del 2026 : Code Violet . Si tratta del nuovo gioco di TeamKill Media, studio che già ci aveva stupiti in negativo con Quantum Error . Anche in questo caso il debutto è stato fatto come esclusiva PlayStation 5, anche se fossimo in Sony non ce ne vanteremmo troppo. Le prime recensioni descrivono infatti un'opera disastrosa e disastrata, che merita soltanto l'oblio.

I voti

Per inciso, i giudizi vanno dal 2 (circa) al 4,9 su 10. Praticamente non ci sono picchi negativi perché sono tutte molto negative.

Kamil Kozakowski su GameOnly gli ha dato 1,25 su 5, parla di un vero survival horror, nel senso che raggiungere la fine è una sfida da film horror, visto che si parla di un gioco stupido, ripetitivo e poco rifinito.

Rafa Del Río di IGN Spain (4 / 10) ricorda che Code Violet è in teoria il seguito spirituale di Dino Crisis, ma fallisce su tutta la linea, prendendo elementi da vari giochi, ma senza capirli, così da offrire un gameplay fatto di meccaniche senza senso e costellato da problemi tecnici.

John Cal McCormick di Push Square gli ha dato 4 su 10, parlando di un disastro su tutta la linea, tra combattimenti orrendi, esplorazione noiosa e problemi tecnici. Sulla stessa linea Jarrett Green di IGN USA, un altro 4 su 10 che lo descrive come un fallimento totale, che non riesce a essere il successore di Dino Crisis che tutti speravano. Lo stesso afferma Michael Gerra-Clarin di Game, che boccia il gioco con un sonoro 42 su 100.

La recensione più positiva ricevuta finora da Code Violet è quella di Riccardo Amalfitano per 4News.it, che gli ha dato ben 4,9 su 10. Basta il titolo dell'articolo per capirne le conclusioni: "questa sì che è una bella montagna di m***a".