Cosa giocherete questo fine settimana? Pathologic 3, Fire Emblem: Path of Radiance o state sfoltendo il backlog?

Da Pathologic 3 al grande ritorno di un classico per GameCube

Tra i pochi titoli degni di nota usciti negli ultimi giorni spicca Pathologic 3, disponibile da ieri su PC e, a sorpresa, anche su PS5 (la versione Xbox resta fissata al 23 gennaio). Il gioco raccoglie l'eredità della serie di culto di Ice-Pick Lodge, spingendo ancora più in profondità il suo mix di survival psicologico e narrativa disturbante. Ambientato in una cittadina remota colpita da un'epidemia misteriosa, ci mette nei panni di un guaritore chiamato a esaminare i pazienti, diagnosticare le malattie e tentare di curarle. Il tutto mentre si affrontano risorse limitate, dilemmi morali e una comunità sull'orlo del collasso. Ogni scelta influenza la percezione degli abitanti e il corso degli eventi, mentre la malattia avanza inesorabile, sostenuta da un'atmosfera opprimente e da una tensione costante.

Non si tratta di una nuova uscita, ma è comunque un ritorno molto gradito: Fire Emblem: Path of Radiance è da pochi giorni disponibile su Nintendo Switch 2 tramite il catalogo dei classici GameCube riservato agli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo. Pubblicato originariamente nel 2005, è il primo capitolo della serie con grafica 3D e uno dei più amati dai fan. Il gioco ci mette nei panni di Ike, giovane mercenario coinvolto in una guerra che travolge il regno di Crimea, seguendone la crescita da ragazzo inesperto a comandante capace di guidare un intero esercito. Come da tradizione, la storia è matura e sfaccettata, mentre i combattimenti tattici a turni richiedono grande attenzione per via del permadeath. Non mancano novità per l'epoca, come l'introduzione dei Laguz, capaci di trasformarsi in potenti creature.

E voi, come passerete questo fine settimana? State smaltendo il backlog o metterete alla prova le vostre abilità in multiplayer come ARC Raiders o Battlefield 6? Fatecelo sapere nei commenti.