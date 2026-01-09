Un grande classico GameCube ora è disponibile su Switch 2 con Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo

Pubblicato nel 2005, il gioco è il nono capitolo della serie di GDR strategici firmata Intelligent Systems, il primo realizzato in grafica 3D e uno dei più amati dalla community . La sua inclusione nel servizio rappresenta un'ottima notizia tanto per i fan storici quanto per chi si è avvicinato alla saga più di recente, soprattutto considerando che il titolo non ha mai ricevuto riedizioni e che le copie originali hanno raggiunto prezzi molto elevati nel mercato dell'usato.

Cos'è Fire Emblem: Path of Radiance

Fire Emblem: Path of Radiance racconta l'ascesa di Ike (apparso anche nella serie picchiaduro Super Smash Bros.), un giovane mercenario trascinato in una guerra che travolge il regno di Crimea e mette a nudo le tensioni tra Beorc e Laguz. La storia segue il suo percorso di crescita, dal ragazzo inesperto al leader capace di guidare un intero esercito, mentre il continente di Tellius si infiamma tra intrighi politici, discriminazioni radicate e alleanze fragili. Il tono rimane maturo e sfumato, sostenuto da dialoghi curati e da un ampio cast che evolve insieme agli eventi.

Il gameplay riprende la struttura classica della serie, con battaglie a turni su griglia e la severità del permadeath (se un personaggio muore in battaglia non torna più per il resto del gioco), ma introduce elementi che lo rendono distintivo: le unità Laguz, capaci di trasformarsi in bestie e cambiare radicalmente stile di combattimento, e un sistema di abilità più flessibile che permette di personalizzare le strategie. L'adozione del 3D, all'epoca una novità per la saga, dona alle mappe e alle animazioni un taglio più dinamico e cinematografico.