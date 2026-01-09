1

Il GDR Starfinder: Afterlight si mostra nel primo video gameplay, in arrivo una demo per PC

Il team di Epictellers Entertainment offre un piccolo assaggio del gameplay di Starfinder: Afterlight in un video, in vista di una demo pubblica per PC che verrà pubblicata nel corso del 2026.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   09/01/2026
Artwork di Starfinder: Afterlight

Epictellers Entertainment ha presentato il primo teaser di gameplay del GDR Starfinder: Afterlight durante il New Game + Showcase, confermando inoltre che nel corso dell'anno sarà disponibile anche la prima demo giocabile del titolo.

Il video mostra una breve anteprima dei sistemi di esplorazione e combattimento, che i giocatori potranno testare in prima persona grazie alla versione di prova, la quale includerà contenuti inediti delle fasi iniziali dell'avventura.

Cos'è Starfinder: Afterlight

Per chi non lo conoscesse, Starfinder: Afterlight è un GDR a turni ricco di storia, ambientato nell'universo del gioco di ruolo da tavolo Starfinder e basato sulle regole della Seconda Edizione. Il giocatore interpreta uno spacefarer il cui capitano è misteriosamente scomparso, e dovrà radunare un equipaggio leggendario per affrontare le minacce che incombono sui Pact Worlds e tentare di salvare la galassia.

Don't Nod svela il compositore di Aphelion: è un vincitore del premio César Don't Nod svela il compositore di Aphelion: è un vincitore del premio César

Uno degli elementi centrali dell'esperienza è il cast di personaggi, ognuno con un ruolo narrativo importante e doppiato da attori di primo piano: Neil Newbon (Preach), Fred Tatasciore (Kole), Inel Tomlinson (Tycho), Melissa Medína (LU‑323), James Alexander (Sterling), Carolina Ravassa (Captain Khali) e Roger Clark nel ruolo del narratore.

Starfinder: Afterlight arriverà in Accesso Anticipato nel 2026, mentre, come accennato in apertura, è in programma una demo durante il corso dell'anno.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il GDR Starfinder: Afterlight si mostra nel primo video gameplay, in arrivo una demo per PC