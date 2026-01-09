Il GDR Starfinder: Afterlight si mostra nel primo video gameplay, in arrivo una demo per PC

Epictellers Entertainment ha presentato il primo teaser di gameplay del GDR Starfinder: Afterlight durante il New Game + Showcase, confermando inoltre che nel corso dell'anno sarà disponibile anche la prima demo giocabile del titolo.

Cos'è Starfinder: Afterlight

Per chi non lo conoscesse, Starfinder: Afterlight è un GDR a turni ricco di storia, ambientato nell'universo del gioco di ruolo da tavolo Starfinder e basato sulle regole della Seconda Edizione. Il giocatore interpreta uno spacefarer il cui capitano è misteriosamente scomparso, e dovrà radunare un equipaggio leggendario per affrontare le minacce che incombono sui Pact Worlds e tentare di salvare la galassia.

Uno degli elementi centrali dell'esperienza è il cast di personaggi, ognuno con un ruolo narrativo importante e doppiato da attori di primo piano: Neil Newbon (Preach), Fred Tatasciore (Kole), Inel Tomlinson (Tycho), Melissa Medína (LU‑323), James Alexander (Sterling), Carolina Ravassa (Captain Khali) e Roger Clark nel ruolo del narratore.

Starfinder: Afterlight arriverà in Accesso Anticipato nel 2026, mentre, come accennato in apertura, è in programma una demo durante il corso dell'anno.