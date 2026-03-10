ASUS PRIME GeForce RTX 5070 OC Edition è in offerta su Amazon per la Festa delle Offerte di Primavera

La ASUS PRIME GeForce RTX 5070 OC Edition è disponibile su Amazon al prezzo di 669,99€ invece di 849,99€, con uno sconto del 21%. Puoi acquistarlo direttamente da questo link oppure tramite il box che trovi qui sotto. Con l'avvio della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, tra le promozioni appena partite compare anche questa GPU della nuova generazione NVIDIA, una soluzione pensata per chi vuole aggiornare il proprio PC con hardware moderno e pronto per le tecnologie grafiche più recenti.

Prestazioni e caratteristiche della nuova GPU ASUS

La RTX 5070 OC Edition della linea PRIME si presenta con 12 GB di memoria GDDR7 e un bus a 192 bit, una combinazione pensata per gestire giochi moderni e applicazioni grafiche con grande fluidità. Il supporto allo standard PCIe 5.0 garantisce inoltre piena compatibilità con le piattaforme più recenti, rendendo la scheda una scelta interessante per chi sta assemblando un PC di nuova generazione.

Il design a 2,5 slot integra un sistema di raffreddamento con tre ventole Axial-Tech progettate per mantenere temperature stabili anche durante sessioni di gioco prolungate. A livello di connettività troviamo una porta HDMI 2.1 e tre DisplayPort 2.1, che permettono di gestire configurazioni multi-monitor e display ad alta frequenza di aggiornamento senza difficoltà.