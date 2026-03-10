Final Fantasy XVI è in promozione su Amazon: l'ultimo capitolo di una saga colossale è in maxi offerta

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante su Final Fantasy XVI che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 69% per un costo totale e finale d'acquisto di 24,99€. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: Final Fantasy XVI è un capitolo della saga che si discosta, per via di un gameplay molto action, da altri titoli e questo, per i fan di lunga data potrebbe rappresentare un limite così come, potrebbe trattarsi di un elemento che può avvicinare i neofiti della serie e i non amanti di un gameplay diverso.
Ulteriori dettagli sul gioco
Final Fantasy XVI è un action RPG in cui il giocatore controlla il protagonista Clive Rosfield all'interno del mondo di Valisthea. Dopo un breve prologo narrativo, Clive può esplorare numerose aree dei due continenti del gioco. Il mondo è suddiviso in città, campi aperti e sotterranei, tutti raggiungibili tramite una mappa con viaggio rapido.
Durante le battaglie Clive utilizza attacchi normali, schivate e poteri elementali legati agli Eikon, potenti entità simili alle evocazioni della serie. Un elemento centrale del combattimento è il "vacillamento", che stordisce i nemici più forti dopo aver inflitto abbastanza danni. Qui la nostra recensione.