Final Fantasy 16 su Xbox Series X|S non convince Digital Foundry: dai primi test gira peggio che su PS5

Secondo Oliver Mackenzie, nell'ultimo podcast di Digital Foundry, su Xbox Series X l'action RPG di Square Enix, nel preset Quality a 30 fps, presenta una risoluzione nativa dinamica che si attesta mediamente sui 1200p (upscalata in 4K tramite FSR1), risultando generalmente più bassa rispetto a quella su PS5 .

La versione Xbox Series X|S di Final Fantasy 16 è disponibile da pochi giorni ed è già finita sotto la lente d'ingrandimento di Digital Foundry. In attesa di un'analisi completa, gli esperti tecnici hanno condiviso i primi risultati dei test, che non sembrano incoraggianti: il gioco presenta problemi assenti nella versione PS5, rilasciata due anni fa, e complessivamente offre prestazioni inferiori.

Notati anche problemi con contrasto e resa della vegetazione

In modalità Performance su Xbox Series X, la risoluzione nativa scende fino a 720p per mantenere i 60 fps. Il problema è che questo valore rimane fisso, a differenza di quanto accade su PS5, dove la risoluzione si abbassa a questo livello solo durante i combattimenti, mentre durante l'esplorazione sale a 1080p. In compenso, questo compromesso sulle console verdecrociate garantisce un framerate granitico, laddove su PS5 si registrano cali frequenti e vistosi, anche sotto i 50 fps.

Su Xbox Series S, invece, è presente un'unica modalità grafica con risoluzione nativa di 792p e framerate bloccato a 30 fps. Oltre ai valori di risoluzione inferiori, Digital Foundry ha evidenziato problemi grafici su entrambe le console, in particolare riguardanti la vegetazione e un contrasto dell'immagine più basso di quanto desiderato. La speranza è che questi inconvenienti vengano risolti presto con una patch correttiva.

Ribadiamo che si tratta di un verdetto preliminare e che per avere un quadro più completo sarà necessario attendere l'analisi definitiva di Digital Foundry. Final Fantasy 16 è stato lanciato a sorpresa su Xbox Series X e S l'8 giugno, durante l'Xbox Games Showcase, e sarà seguito dalla conversione di Final Fantasy 7 Remake Intergrade, prevista per il prossimo inverno.