Final Fantasy VII Remake Intergrade arriva su Xbox, Final Fantasy XVI disponibile da oggi

Durante l'Xbox Showcase 2025 Square Enix ha annunciato che finalmente alcuni degli ultimi Final Fantasy arriveranno anche su Xbox. Si tratta di Final Fantasy VII Remake Intergrade, che uscirà questo autunno, e di Final Fantasy XVI, che è già disponibile.

Entrambi sono stati presentati con dei trailer (uno ciascuno). Il primo, quello di Final Fantasy VII Remake Intergrade, dura 30 secondi e rimanda all'uscita questo inverno, dopo aver mostrato alcune sequenze di gioco.

Il secondo, di Final Fantasy XVI, è più lungo e fa una panoramica del gioco, per quei pochi che non lo conoscono, svelando la disponibilità immediata.

Entrambi sono giochi molto conosciuti, quindi di nuovo non c'è davvero nulla, ma è bello sapere che anche gli utenti Xbox potranno e, in un caso, possono già giocarci.

A questo punto diamo per scontato anche l'arrivo su Xbox in futuro di Final Fantasy VII Rebirth, che per adesso rimane un'esclusiva console per PlayStation 5 ed è disponibile anche per PC. Possiamo anche immaginare che il terzo capitolo della trilogia remake esca su tutte le piattaforme.