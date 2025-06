Aphelion è il nuovo action adventure di Don't Nod per PC e Xbox

Aphelion è il nuovo action adventure di Don't Nod, in arrivo nel corso del 2026 su PC e Xbox Series X|S. Realizzato in collaborazione con la ESA, il gioco ci metterà al comando di un'astronauta inviata su di un pianeta remoto per trovare una nuova casa per l'umanità.

Nel 2060, infatti, la Terra risulta essere ormai condannata a causa di cambiamenti climatici, guerre per le risorse e un collasso ecologico che ha reso il pianeta inabitabile. Per questo la scoperta di Persephone, un mondo al limite del Sistema Solare, riaccende la speranza fra gli uomini.

Così l'Agenzia Spaziale Europea lancia Hope 01, una missione tesa a raggiungere questo pianeta per capire se sia o meno abitabile. Ariane e Thomas, due astronauti esperti, partono alla ricerca di una nuova speranza ma si ritrovano isolati, mentre spuntano insidie inaspettate.

Un incidente separa i due protagonisti, la comunicazione si interrompe e così Ariane cerca disperatamente di ricongiungersi con il suo compagno, cercando di restare in vita nonostante una serie di sfide man mano più terribili e impegnative.