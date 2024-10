Don't Nod deve riorganizzarsi, quasi settanta posti di lavoro a rischio

Don't Nod deve riorganizzarsi: dopo aver chiesto la sospensione della quotazione azionaria, lo studio francese ha emesso un comunicato in cui parla delle sue difficoltà e della necessità di un piano di ristrutturazione.

Sono quasi settanta i posti di lavoro a rischio in questa complicata fase per il team autore di titoli come Life is Strange, Remember Me, Vampyr e i recenti Jusant e Banishers: Ghosts of New Eden, che purtroppo non hanno riscosso il successo sperato.

È stato appunto l'insuccesso di questi ultimi progetti a spingere l'azienda a compiere scelte potenzialmente drammatiche per alcuni dei suoi dipendenti, nel tentativo di assumere un assetto più sostenibile e preservare le produzioni attualmente in cantiere.