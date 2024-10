DONTNOD a rischio fallimento? Chiesta la sospensione della quotazione delle azioni, in attesa di un comunicato

Si teme per il fallimento della compagnia, visti i recenti insuccessi, in particolare quelli di Banishers: Ghosts of New Eden e Jusant , che hanno creato molti problemi, compresa la cancellazione di alcuni progetti in corso d'opera.

DONTNOD ha chiesto la sospensione della quotazione e dello scambio delle sue azioni alla borsa di Parigi . La richiesta è stata fatta in data odierna. Per adesso non se ne conosce il motivo, a parte che nelle prossime ore sarà diramato un comunicato stampa che chiarirà la situazione.

In attesa del comunicato

Insomma, per adesso tutto è possibile e non resta che aspettare il comunicato ufficiale per saperne di più e capire quale sarà il destino della compagnia cui dobbiamo Life is Strange e Remember Me tra gli altri.

La richiesta di blocco della quotazione

La situazione è quindi tutta in divenire, in attesa che arrivino altre informazioni che spieghino cosa sta succedendo. Sicuramente questo non è un buon periodo per DONTNOD che, nonostante la qualità e, in alcuni casi, l'originalità degli ultimi titoli lanciati, in particolare i due già citati, ma anche Harmony: The Fall of Reverie, non è stata baciata dal successo, con vendite che spesso sono state sotto alle stime. Del resto è noto che i videogiocatori difficilmente premiano certe operazioni.