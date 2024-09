Banishers: Ghosts of new Eden e Jusant sono stati degli insuccessi, ha svelato DON'T NOD

Oskar Guilbert, Presidente e Amministratore Delegato della compagnia, ha dichiarato: "Siamo ovviamente delusi dalle nostre recenti prestazioni in un mercato estremamente competitivo e selettivo. Nonostante un'ottima accoglienza critica , Jusant e Banishers: Ghosts of new Eden purtroppo non hanno raggiunto i risultati commerciali sperati, causando un deterioramento dei nostri risultati del primo semestre 2024 e spingendoci a considerare tutte le opzioni possibili riguardo alla nostra roadmap."

Banishers: Ghosts of new Eden e Jusant sono degli insuccessi. Ad ammetterlo è stata DON'T NOD stessa, la software house che li ha realizzati, che ha parlato di vendite sotto le aspettative nel suo ultimo resoconto finanziario, relativo al primo semestre del 2024. È un peccato, perché sono entrambi degli ottimi giochi.

Un futuro difficile

Per il primo semestre del 2024, DON'T NOD ha registrato un calo dell'11% dei ricavi d'esercizio, per 14,6 milioni di euro, rispetto ai 16,5 milioni di euro della prima metà del 2023.

I dati rilevanti del periodo sono: l'aumento delle vendite dei titoli di catalogo (1,2 milioni di euro), trainato da Vampyr e da Life is Strange; le vendite sotto le aspettative di Jusant (pubblicato alla fine di ottobre 2023) e Banishers: Ghosts of new Eden (pubblicato a metà febbraio 2024); il calo dei ricavi legati allo sviluppo (-2,0 milioni di euro), a seguito del completamento di Banishers: Ghosts of new Eden; una riduzione della produzione capitalizzata (-1,1 milioni di euro), derivante dalla sospensione temporanea di 2 linee di produzione.

I ricavi d'esercizio non copriranno le spese d'esercizio (escluse ammortamento, svalutazione e accantonamenti), il che significa che l'EBITDA d'esercizio sarà in perdita (di circa -1,0 milione di euro).

Per risollevarsi, DON'T NOD pensa di svalutare le attività dei due insuccessi per concentrarsi su di una nuova proprietà intellettuale in sviluppo, che offre un maggior potenziale di ritorno sul breve e medio periodo. Per inciso si parla di Lost Records: Bloom & Rage, il primo gioco sviluppato dallo studio di Montreal insieme agli autori di Life is Strange, accolto in maniera molto positiva dalla stampa alla Gamescom 2024.

Inoltre ci sono altri due progetti interni, chiamati in codice P10 e P14, la cui uscita è prevista entro la fine del 2027, che non sono stati ancora annunciati, e ci sono dei progetti di terze parti che dovrebbero garantire dei buoni ricavi (sono in uscita entro la fine del 2025).

Contemporaneamente saranno sospesi due giochi in progettazione a Parigi, chiamati in codice P12 e P13, per dare più supporto ai titoli dal maggiore potenziale.