Team Cherry fissa la presentazione di Hollow Knight: Silksong con data e orario

Buttate il naso rosso e la parrucca da clown, questa volta ci siamo per davvero. Team Cherry ha annunciato una presentazione speciale interamente dedicata all'attesissimo Hollow Knight: Silksong.
Segnatevi la data e l'orario sul calendario: l'appuntamento è fissato alle 16:30 italiane di giovedì 21 agosto. Potrete seguire la presentazione tramite il canale YouTube dello studio a questo indirizzo, oppure tramite il player che trovate poco più sotto.
Finalmente la data di uscita?
Team Cherry ha mantenuto il massimo riserbo su cosa mostrerà durante l'evento, ma chiaramente la speranza è di scoprire la data di uscita, magari accompagnata da nuove sequenze di gameplay e dettagli inediti.
L'attesa è stata lunghissima: Hollow Knight: Silksong è stato annunciato nel 2019 durante un Nintendo Direct. Inizialmente l'uscita era in programma per il 2023, tuttavia il gioco è stato rinviato più volte e ora è atteso entro la fine del 2025 su PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC (Steam, GOG e Humble Store).
Sappiamo anche che Hollow Knight: Silksong sarà giocabile alla Gamescom 2025, dove sarà disponibile in forma di demo su PC e su ROG Xbox Ally X. Inoltre, Geoff Keighley ha suggerito la possibile presenza del gioco all'Opening Night Live, che andrà in onda stasera alle 20.00. Insomma, a breve arriveranno tantissime novità sull'attesissimo metroidvania di Team Cherry.