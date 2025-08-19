Team Cherry fissa la presentazione di Hollow Knight: Silksong con data e orario

Segnatevi la data e l'orario sul calendario: l'appuntamento è fissato alle 16:30 italiane di giovedì 21 agosto . Potrete seguire la presentazione tramite il canale YouTube dello studio a questo indirizzo , oppure tramite il player che trovate poco più sotto.

Buttate il naso rosso e la parrucca da clown, questa volta ci siamo per davvero. Team Cherry ha annunciato una presentazione speciale interamente dedicata all'attesissimo Hollow Knight: Silksong .

Finalmente la data di uscita?

Team Cherry ha mantenuto il massimo riserbo su cosa mostrerà durante l'evento, ma chiaramente la speranza è di scoprire la data di uscita, magari accompagnata da nuove sequenze di gameplay e dettagli inediti.

L'attesa è stata lunghissima: Hollow Knight: Silksong è stato annunciato nel 2019 durante un Nintendo Direct. Inizialmente l'uscita era in programma per il 2023, tuttavia il gioco è stato rinviato più volte e ora è atteso entro la fine del 2025 su PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC (Steam, GOG e Humble Store).

Sappiamo anche che Hollow Knight: Silksong sarà giocabile alla Gamescom 2025, dove sarà disponibile in forma di demo su PC e su ROG Xbox Ally X. Inoltre, Geoff Keighley ha suggerito la possibile presenza del gioco all'Opening Night Live, che andrà in onda stasera alle 20.00. Insomma, a breve arriveranno tantissime novità sull'attesissimo metroidvania di Team Cherry.