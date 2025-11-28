Dopo Hollow Knight: Silkson, Team Cherry potrebbe dedicarsi a un gioco diverso

Team Cherry potrebbe dedicarsi a un gioco diverso dopo Hollow Knight: Silksong, anziché realizzare un terzo capitolo della serie: lo ha rivelato il co-fondatore dello studio, Ari Gibson, nel corso di un'intervista con Bloomberg.

Quando infatti gli è stato chiesto cosa farà il team di sviluppo dopo Silksong, Gibson ha risposto che "ci sono altri giochi che abbiamo in programma di realizzare", indicando come fattore determinante il tempo a disposizione, visto che ogni singolo progetto richiede anni di lavoro.

"L'unica vera preoccupazione legata al tempo, e ne abbiamo già parlato, è la morte", ha aggiunto il co-fondatore di Team Cherry. "Non è così lontana se impieghi sette anni per progetto, e potenzialmente ne aggiungi altri due. Quindi sarebbe bello riuscire a fare qualche gioco in più."

"Anche se abbiamo detto che le esperienze a cui stiamo lavorando parleranno comunque di esplorare grandi mondi pieni di personaggi strani, boss giganti e così via, dunque ci sarebbe un filo conduttore, ciò non significa che abbandoneremo per sempre gli scenari di Hollow Knight."