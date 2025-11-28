Dopo Hollow Knight: Silkson, Team Cherry potrebbe dedicarsi a un gioco diverso

Team Cherry potrebbe dedicarsi a un gioco diverso dopo Hollow Knight: Silksong, anziché realizzare un terzo capitolo della serie: lo ha rivelato il co-fondatore dello studio, Ari Gibson, nel corso di un'intervista con Bloomberg.
Quando infatti gli è stato chiesto cosa farà il team di sviluppo dopo Silksong, Gibson ha risposto che "ci sono altri giochi che abbiamo in programma di realizzare", indicando come fattore determinante il tempo a disposizione, visto che ogni singolo progetto richiede anni di lavoro.
"L'unica vera preoccupazione legata al tempo, e ne abbiamo già parlato, è la morte", ha aggiunto il co-fondatore di Team Cherry. "Non è così lontana se impieghi sette anni per progetto, e potenzialmente ne aggiungi altri due. Quindi sarebbe bello riuscire a fare qualche gioco in più."
"Anche se abbiamo detto che le esperienze a cui stiamo lavorando parleranno comunque di esplorare grandi mondi pieni di personaggi strani, boss giganti e così via, dunque ci sarebbe un filo conduttore, ciò non significa che abbandoneremo per sempre gli scenari di Hollow Knight."
Non c'è ancora nulla di definito
Silksong ha totalizzato oltre sei milioni di giocatori nel primo mese, ma Team Cherry non vuole essere bollato a vita come "lo studio di Hollow Knight". L'obiettivo è quello di "esplorare le stesse cose che ci interessano ma magari nell'ambito di un genere leggermente diverso, con un tema leggermente diverso, e vedere come questo influisce sulle storie che inventiamo", ha detto Gibson.
Ad ogni modo, il team di sviluppo non ha ancora definito nulla di concreto per il suo prossimo progetto: per il momento si tratta di una visione, dunque probabilmente ci vorranno altri quattro o cinque anni prima di scoprire a cosa effettivamente Team Cherry sta lavorando.