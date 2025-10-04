Silksong ha attirato un numero di giocatori enorme, ma non tutte le copie sono "vendute"

Ricordiamo che il primo Hollow Knight ha venduto oltre 15 milioni di unità , ma ha avuto bisogno di molto tempo per farlo. Silksong sta mantenendo un ritmo più elevato, con però un dettaglio rilevante da tenere in considerazione.

Secondo quanto segnalato da Alinea Analytics, Hollow Knight: Silksong è stato scaricato 6 milioni di volte tra PC e console . La parte più interessante però è legata al fatto che con questi numeri Silksong starebbe ottenendo risultati migliori rispetto al primo capitolo.

I numeri di Silksong

Rhys Elliott di Alinea Analytics ha spiegato in un report per il mese di settembre che Silksong è il terzo giochi più scaricato, con 6.4 milioni di unità, sotto EA Sports FC 26 (seconda posizione) e skate. (prima posizione).

C'è però un "problema" con i numeri di Alinea, che viene fatto notare dalla compagnia stessa: parliamo di download, non di vendite, ed è rilevante perché il videogioco di Team Cherry è disponibile su Game Pass. Viene infatti spiegato che i download su Xbox sono il triplo di quelli su PlayStation, con la differenza che questi ultimi sono unicamente vendite.

Alla fine, però, ciò che veramente conta è Steam perché solo lì sono state piazzate 4 milioni di unità. Ovviamente parliamo di stime e ogni compagnia ha i propri dati che alle volte differiscono, con alcuni che arrivano a parlare di più di 6 milioni di unità sulla sola piattaforma di Valve.

Una cosa però è certa: i risultati sono positivi per Silksong che, con aggiornamenti e magari dei DLC, potrebbe facilmente attirare giocatori per anni e anni. Segnaliamo infine che Hollow Knight: Silksong riceverà presto la Patch 3, già disponibile in beta: vediamo alcune novità.