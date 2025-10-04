ARC Raiders è stato rimandato ancora e ancora più un grande motivo: non era per nulla divertente

ARC Raiders è finalmente in arrivo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X | S. Questo sparatutto a estrazione PvPvE ha richiesto molto tempo, a causa di tutta una serie di rimandi , alcuni avvenuti anche internamente senza che il pubblico lo sapesse.

Perché ARC Raiders è stato rimandato ancora e ancora

La verità fondamentale dietro di ritardi di ARC Raiders è questa: appena il team ebbe in mano delle versioni giocabili, fu chiaro che il videogioco non era poi così divertente, certamente non quanto il trailer di presentazione del 2022 aveva promesso.

Soderlund spiega che il team adorava ogni aspetto di ciò che stavano creando ma che al tempo stesso era innegabile che ARC Raiders non fosse divertente. Rimandando il gioco per risolvere la cosa, il team ha anche deciso di abbandonare la struttura da PvE a favore del PvPvE. La parte curiosa è che il team inizialmente non voleva fare un altro gioco PvP, visto che avevano già a disposizione uno sparatutto competitivo popolare (The Finals) e che avevano speso tanto tempo a lavorare a titoli online per EA e DICE.

Un altra grande modifica è stata il passaggio da un modello free to play a una pubblicazione premium classica a 40€ (edizione standard) e 60€ (edizione deluxe). Secondo gli autori si tratta del miglior modello di vendita per il tipo di prodotto che stanno realizzando.

Parlando sempre di ARC Raiders: lo abbiamo provato fino all'endgame.