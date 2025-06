ARC Raiders ha una data di uscita, annunciata con un nuovo trailer dalla Summer Game Fest 2025

Dopo questi test, lo sviluppo evidentemente è andato avanti in maniera più spedita ed Embark è ora pronta per fissare la data di uscita del gioco a questo autunno: ARC Raiders sarà dunque giocabile nella sua forma completa dal 30 ottobre , ma otterrà ovviamente un lungo supporto esteso anche dopo il lancio, come si conviene ad un live service.

Il nuovo trailer, riportato qui sotto, consente di vedere qualcosa di più sul particolare mondo post-apocalittico che fa da scenario alle operazioni dei giocatori in ARC Raiders, oltre a mostrare qualcosa di più del gameplay per il titolo in questione, che nel frattempo sembra aver convinto diversi utenti che hanno preso parte ai test tecnici di prova.

Embark Studios ha annunciato la data di uscita ufficiale di ARC Raiders , il particolare extraction shooter con elementi da avventura multiplayer, fissata per il 30 ottobre 2025 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, come riferito dal nuovo trailer andato in scena durante la Summer Game Fest 2025.

Un MMO davvero interessante

ARC Raiders viene definito come un "extraction adventure multiplayer" dagli sviluppatori, che permette ai giocatori di tracciare il proprio percorso e scrivere la propria storia in un ampio mondo di gioco in stile sandbox con scontri PvPvE.

Il mese scorso, centinaia di migliaia di giocatori si sono uniti al Tech Test 2 di ARC Raiders su PC e console, provando un primo assaggio dei combattimenti in superficie ad alto rischio, oltre ad elementi del crafting e della progressione, che compongono la realtà sfaccettata di ARC Raiders.

"Il tech test è stata la migliore prova che potessimo fare in vista di quella che si preannuncia come una grande uscita in autunno. È chiaro che i giocatori riconoscono la passione, lo sforzo e la maestria che sono stati riversati nella realizzazione di ARC Raiders", ha dichiarato Aleksander Grøndal, Produttore Esecutivo del gioco.

"Il test ha anche messo in luce gli aspetti concreti che stiamo affrontando in quest'ultima fase di sviluppo. Ci sono bug da eliminare, così come miglioramenti generali per quanto riguarda le prestazioni. Stiamo anche perfezionando il bilanciamento del gioco e l'economia dei giocatori, e lavoreremo per migliorare ulteriormente l'esperienza di ingresso per i giocatori che si avvicinano a questo genere. Al momento dell'uscita il gioco sarà ulteriormente ampliato con più luoghi da esplorare, più avventure da intraprendere e più cose per i giocatori da raggiungere e scoprire".

In ARC Raiders i giocatori si calano nei panni dei Raider, ovvero degli esploratori al limite con i fuorilegge che si muovono in un mondo in rovina pieno di macchine ARC letali e Raider rivali alla ricerca di risorse preziose.

Il gioco può essere affrontato in solitaria o in squadra, dove fino a tre giocatori possono unire le loro forze. Di recente abbiamo visto un nuovo trailer per l'avvio del Tech Test 2.