Mouse: P.I. for Hire torna a mostrarsi con un trailer al SFG, il protagonista sarà doppiato da Troy Baker

Tra i tanti giochi che si sono alternati sul palco del Summer Game Fest condotto da Geoff Keighley c'è stato anche Mouse: P.I for Hire, l'originale sparatutto in prima persona con un ambientazione noir e uno stile visivo ispirato ai cartoni animati degli anni '30.

Per l'occasione abbiamo visto un nuovo trailer, che svela che il protagonista Jack Pepper è doppiato da Troy Baker, che ha prestato la voce a numerosi personaggi iconici dei videgiochi, come ad esempio Joel in The Last of Us, Indy in Indiana Jones e l'Antico Cerchio e Booker DeWitt in Bioshock Infinite.