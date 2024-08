Mouse: P.I. for Hire si mostra con un trailer del gameplay, il gioco ha cambiato nome

Vedremo come procederanno le cose da qui al lancio ufficiale di Mouse: P.I. for Hire, previsto nel corso del prossimo anno su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

Certo, la grafica monocromatica ha senza dubbio il pregio di conferire fascino all'esperienza ma al contempo potrebbe stufare dopo un po'. Fatto sta che rispetto ai precedenti trailer sembra che molti aspetti siano stati migliorati , in particolare le animazioni.

Fumi Games ha pubblicato un nuovo trailer del gameplay di Mouse: P.I. for Hire , lo sparatutto noir cartoonesco che ha cambiato nome rispetto a qualche tempo fa, quando si intitolava semplicemente MOUSE.

Uno sparatutto molto interessante

Come detto, rispetto ai primi trailer di Mouse: P.I. for Hire è evidente come il team di sviluppo abbia introdotto diversi miglioramenti, andando a valorizzare l'idea alla base del gioco.

Il gioco vuole infatti trasportarci in una città d'altri tempi, animata da un'energia vibrante e allo stesso tempo avvolta in un'ombra di corruzione e criminalità.

Nei panni di un intrepido detective privato, potremo immergerci in un mondo fatto di gang, mafiosi e personaggi fuori dal comune, tutti animati con lo stesso charme degli antichi cortometraggi.

Mouse: P.I. for Hire punta a ridefinire il genere degli sparatutto grazie a un'estetica unica, in cui le ambientazioni e i personaggi prendono vita con lo stile dell'animazione "a tubo di gomma", un vero e proprio marchio di fabbrica degli anni '30.