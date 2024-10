Un nuovo trailer di Mouse: P.I. for Hire mostrato all'Xbox Partner Preview

Anche Mouse: P.I. for Hire ha trovato spazio durante l'evento Xbox di questa sera , dove è stato mostrato con un nuovo, scoppiettante trailer , che avrà fatto sicuramente ingolosire chi è in attesa di questo particolare sparatutto in prima persona ambientato in quello che sembra un cartone animato degli anni 30 del secolo scorso. Uscirà nel corso del 2025 su PC, Xbox Series X e S, PlayStation 5 e Nintendo Switch, in data ancora da destinarsi.

Il trailer

Il filmato mostra lo stile grafico monocromatico, con le animazioni d'epoca realizzate a mano. Inoltre permette di ascoltare la colonna sonora jazz retrò. Lo studio di sviluppo ha spiegato che tutto è stato fatto utilizzando le tecniche dell'epoca, per rendere al meglio l'atmosfera e per ottenere un risultato più convincente. In effetti la missione sembra essere riuscita, almeno dal punto di vista dell'impatto visivo.

Nei panni dell'investigatore privato Jack Pepper, il giocatore vagherà per le strade di una città corrotta e in cui la criminalità e i pericoli sono all'ordine del giorno. Ma è solo un assaggio di ciò che lo aspetta, tra bande, malviventi e personaggi malavitosi armati fino ai denti. Riusciremo a uscire vivi dalle strade di Rattopoli? Vediamo ora i requisiti di sistema ufficiali di Mouse: P.I. for Hire, relativi alla versione PC: