Edens Zero annunciato da Konami con un trailer, il manga di Hiro Mashima arriva su PC e console

Ambientato in un universo fantascientifico, il gioco segue le vicende di Shiki Granbell, in viaggio nell'universo alla ricerca dell'entità cosmica chiamata Madre. Durante il viaggio farà la conoscenza di numerosi personaggi, come Rebecca, Weiszman, E. M. Pino, che potremo utilizzare in battaglia e ognuno caratterizzato da abilità peculiari e fedeli all'opera originale.

Tra gli annunci fatti durante l'Xbox Partner Preview andato in onda stasera c'è anche Edens Zero , un action in terza persona realizzato da Konami e basato sul celebre manga e anime omonimo ideato da Hiro Mashima, autore anche di Fairy Tail.

Edens Zero arriva su PC e console il prossimo anno

Nel player sottostante trovate il primo trailer ufficiale di Eden Zero mostrato durante l'Xbox Partner Preview, che indica il 2025 come finestra di lancio, con Xbox Series X|S e PC come uniche piattaforme confermate, per quanto supponiamo che il gioco arriverà anche su PS5.

Ne sapremo sicuramente di più nel corso delle prossime settimane e mesi. Nel frattempo, se ve li siete persi durante l'Xbox Partner Preview ci sono stati annunci di spessore, come ad esempio Cronos: The New Dawn, il nuovo horror in terza persona di Bloober Team, lo sparatutto FBC: Firebreak di Remedy e Mistfall Hunter, un action in terza persona con scontri multiplayer PvPvE.