Remedy ha annunciato FBC: Firebreak, uno sparatutto cooperativo ambientato nel mondo di Control

In occasione dell'evento Xbox Partner Preview, Remedy Entertainment ha annunciato FBC: Firebreak , uno sparatutto online cooperativo per tre giocatori PvE , che sembra mescolare le atmosfere tipiche dei giochi della compagnia con un genere decisamente più dinamico. L'uscita è prevista per il 2025 su PC e Xbox Series X e S. Sarà disponibile da subito anche su Xbox Game Pass, per la gioia degli abbonati.

Nel mondo di Control

Nel video, oltre a molte sparatorie, si vedono livelli ispirati a Control. Del resto è lo stesso universo, come spiegato da Remedy e come fa capire il titolo (FBC sta per Federal Bureau of Control) e c'è anche un nano da giardino esplosivo. In effetti FBC: Firebreak non sembra mancare di ironia, il che non è affatto un male. L'importante è che sia ben fatto.

C'è anche una trama: l'FBC è assediato da forze che provengono dall'altro mondo e spetta a noi, nei panni di un membro dell'unità speciale Firebreak, fermarle.

Insomma, come promesso Remedy sta provando anche la via dell'online, con progetti che puntano a un pubblico decisamente più ampio di quello di Alan Wake 2, di cui proprio stasera è stato presentato il trailer di lancio del secondo DLC. Probabilmente sta provando ad azzeccare un suo live service, anche se non è facile farcela visto l'intasamento del mercato.