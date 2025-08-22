Assetto Corsa EVO presenta le novità dell’aggiornamento 0.3, arriva il multiplayer

La novità più attesa è l'introduzione del multiplayer , seppur in una forma ancora preliminare. In questa prima fase, le sessioni online supportano fino a 16 giocatori per server , con l'obiettivo di aumentare progressivamente questo limite. Trattandosi di una prima implementazione, il team ha concentrato gli sforzi sulla solidità del netcode e sull'ottimizzazione delle prestazioni, per garantire un'esperienza fluida e stabile. A poche settimane dal lancio, sarà disponibile anche il Custom Server Portal , un servizio che permetterà di affittare e configurare server dedicati al costo di un euro al mese.

Le altre novità in arrivo

L'aggiornamento introduce anche importanti migliorie al gameplay. La fisica è stata rivisitata, in particolare grazie a un nuovo modello di sospensioni che migliora la risposta dinamica delle vetture. La simulazione degli pneumatici è stata affinata e ora include il flatspot, offrendo un livello di realismo superiore. Anche il force feedback è stato ricalibrato, garantendo una risposta più precisa e dettagliata al volante.

Sul fronte tecnico, il sistema audio è stato completamente rinnovato: ogni vettura presenta ora un sound più realistico e immersivo, capace di restituire meglio le sensazioni della guida. Anche l'interfaccia utente ha ricevuto un rework profondo, con un design più intuitivo, elegante e funzionale, pensato per migliorare la navigazione e la personalizzazione dell'esperienza.

Infine, il parco auto si espande con nove nuovi modelli, tra cui spicca la leggendaria Ferrari F2004. A questi si aggiungono due tracciati iconici: Spa-Francorchamps e Red Bull Ring, entrambi ricreati con grande cura per i dettagli e fedeltà alle versioni reali.

Per il momento Kunos Simulazioni non ha fissato una data di uscita dell'aggiornamento 0.3 di Assetto Corsa EVO. Inzialmente era previsto per il mese di luglio, ma era stato rimandato per offrire più tempo agli sviluppatori per rifinire tutte le novità.