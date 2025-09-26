0

Assetto Corsa EVO si aggiorna con l'early access 0.3 che aggiunge il multiplayer e nuovi contenuti

Assetto Corsa EVO ha ricevuto tantissime novità, tra cui una prima forma di multiplayer online, con l'aggiornamento 0.3 dell'accesso anticipato.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   26/09/2025
Kunos Simulazioni ha pubblicato la versione 0.3 dell'accesso anticipato di Assetto Corsa EVO, un aggiornamento molto atteso dalla community, dato che introduce una forma preliminare del multiplayer, oltre a contenuti e migliorie all'esperienza di gioco.

Il piatto forte è per l'appunto il multigiocatore online, introdotto in una forma iniziale che poi verrà espansa in futuro. In particolare, le partite online possono ospitare fino a 16 utenti per server, con l'intenzione di aumentare questo limite nel tempo. Essendo una prima implementazione, gli sviluppatori hanno posto particolare attenzione alla stabilità del netcode e all'efficienza delle performance, così da offrire un'esperienza di gioco reattiva e affidabile. Inoltre, a ridosso del lancio, verrà attivato il Custom Server Portal: una piattaforma che consentirà di noleggiare e personalizzare server dedicati.

Le altre novità

L'ultimo aggiornamento porta significativi miglioramenti al gameplay, con una fisica rivisitata che include un nuovo sistema di sospensioni per una guida più reattiva. La simulazione degli pneumatici è stata perfezionata e ora contempla il flatspot, aumentando il realismo. Sul piano tecnico, l'audio è stato completamente rinnovato: ogni vettura ha ora un sound più autentico e coinvolgente. Infine, l'interfaccia utente è stata ridisegnata con un layout più intuitivo e personalizzabile, pensato per migliorare l'esperienza complessiva.

Inoltre, sono state aggiunte nuove auto e circuiti, che abbiamo elencato di seguito.

Classe GT

  • BMW M4 GT3 EVO
  • Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2
  • Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport

Speciali

  • Caterham Seven Academy Racer
  • Dallara Stradale
  • Ferrari F2004

Classiche / da strada

  • Audi RS 6 Avant
  • BMW M3 Sport Evo (E30)
  • Mercedes-Benz 190E AMG 2.5-16 Evo II

Nuovi tracciati

  • Circuit de Spa-Francorchamps
  • Red Bull Ring
