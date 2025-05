Assetto Corsa EVO, abbiamo provato tutte le novità del primo importante aggiornamento

Siamo scesi in pista per provare le novità di Assetto Corsa EVO introdotte con l'arrivo della patch 0.2: scoprite insieme a noi tutte le novità introdotte nel simulatore di guida.

Kunos Simulazioni ha recentemente lanciato la versione 0.2 di Assetto Corsa EVO, introducendo svariate migliorie e diversi nuovi contenuti. In quest'occasione, gli sviluppatori hanno anche aggiornato la roadmap di accesso anticipato del loro nuovo simulatore di guida, ribadendo ancora una volta che si tratta di un videogioco ancora in fase di sviluppo, ben lontano dal prodotto finale. Il progetto è, infatti, piuttosto ambizioso e include, oltre alla simulazione di guida nuda e cruda, anche tanti contenuti come una ben strutturata Carriera e una modalità a mondo aperto completamente inediti per la serie. Con queste dovute premesse, vogliamo addentrarci in questa nuova versione di Assetto Corsa EVO per capire cosa è stato fatto in questi mesi e fare il punto della situazione sullo stato di avanzamento dei lavori in questa fase di sviluppo. Dopo innumerevoli sessioni di guida a bordo delle numerose vetture presenti nel gioco siamo dunque pronti a raccontarvi cos'è ad oggi Assetto Corsa EVO e cosa ci aspetta nel prossimo futuro.

Vetture e tracciati Nella versione 0.2 Kunos Simulazioni ha introdotto delle succose novità per tutti i giocatori. Partendo dai nuovi contenuti, sono finalmente arrivati i circuiti di Donington Park e il Circuit of the Americas. La resa sullo schermo dei tracciati è veramente elevata, proprio come nelle restati piste già presenti in Assetto Corsa EVO. Gli sviluppatori d'altronde ci avevano da sempre abituato ad un alto livello di realismo sotto questo punto di vista, per dare in mano al videogiocatore ogni piccolo dettaglio presente sul tracciato. Il meteo dinamico -anche lui molto realistico- aiuta ad aumentare il senso d'immersione in ognuna di queste splendide ambientazioni. Come ogni aggiornamento che si rispetti, Kunos ha introdotto anche nuove vetture. Gli amanti dell'Alfa Romeo potranno finalmente salire sulla AR 75 Turbo Evoluzione oppure sulla splendida Alfa Romeo Giulia Sprint GTA. Ci sono poi vetture per tutti i gusti come l'Honda NSX-R, la Lotus Exige V6 Cup e la Mazda MX-5, fino ad arrivare alle più performantti Maserati GT2 e Porche 911 Turbo 3.6. Insomma, un bel mix di macchine appartenenti ad epoche e categorie diverse, fedelmente riprodotte in ogni minimo dettaglio sia all'esterno che nei meravigliosi interni. Davvero un lavoro eccezionale da parte degli sviluppatori, che stanno dimostrando quanto impegno e passione stiano investendo in questi aspetti.

Si comincia da zero! Le sorprese però non finiscono qui, perché in questa versione 0.2 sono state introdotte anche parecchie novità strutturali che stravolgono l'esperienza di gioco. Purtroppo dobbiamo darvi una brutta notizia: tutti i progressi fatti fino ad oggi sul videogioco verranno completamente resettati all'installazione della nuova patch del gioco. Seppur il videogioco sia disponibile in accesso anticipato dove operazioni di questo tipo non sono del tutto estranee, ci saremmo aspettati qualche avviso da parte degli sviluppatori in tal senso. Molti videogiocatori hanno investito una quantità di tempo non indifferente in Assetto Corsa EVO per ottenere tutte le patenti e completare le varie sfide già disponibili da qualche settimana. Consapevoli di tutto questo, dubitiamo che qualcuno vorrà fare lo stesso nei prossimi mesi con il rischio di perdere nuovamente tutti i progressi. Assetto Corsa EVO si può giocare in due modalità ben distinte: modalità Carriera e modalità Aperta Fortunatamente il videogioco è attualmente disponibile in due modalità ben distinte. La prima, quella più classica, ci permette di accedere ad una versione "sbloccata" di Assetto Corsa EVO nella quale ogni veicolo e circuito è disponibile senza alcuna restrizione o limite. Nella modalità Carriera, quella ispirata ad altri titolo come i Gran Turismo, avremo a disposizione dei crediti con i quali acquistare o noleggiare le vetture. Prima di poter guidare una vettura, dovremo anche ricevere un'apposita licenza di guida, come una sorta di patente che si ottiene completando delle sfide sul tracciato.

Tecnicamente sempre più all'avanguardia Sebbene sia un prodotto in accesso anticipato (non smetteremo mai di sottolinearlo), Assetto Corsa EVO ha già raggiunto un livello tecnico veramente notevole. Ovviamente è presente ancora parecchia sporcizia, artefatti video, diversi rallentamenti e soprattutto una scarsa ottimizzazione delle risorse hardware. Gli sviluppatori stanno continuamente lavorando su questo fronte e i miglioramenti nella versione 0.2 sono già ben tangibili. La resa visiva delle vetture in pista è migliorata parecchio, grazie ad un'illuminazione più realistica ed un contrasto più bilanciato tra le zone d'ombra e quelle maggiormente illuminate. Tutto questo ha portato anche dei benefici in termini di performance, che sulla nostra configurazione sono migliorate di circa 10-15% a seconda della condizioni. Siamo però ancora ben lontani da un prodotto tecnicamente perfetto. C'è ancora un elevato consumo di VRAM, tanti rallentamenti e cali improvvisi di frame rate. La nuova Mazda GT2 nel nuovo Circuit of the Americas in Assetto Corsa EVO Tra le note di pubblicazione di questa versione gli sviluppatori hanno segnalato un miglioramento sostanziale del supporto alla realtà virtuale. Dalla nostra prova possiamo dirvi che Assetto Corsa EVO in VR è finalmente giocabile. Il consumo della memoria video è stato ridotto e le fasi di guida funzionano come dovrebbero con un frame rate costante. Sebbene si tratti di un notevole passo in avanti, si tratta comunque di una versione appena giocabile e ancora lontana dall'essere ottimizzata a dovere. Assetto Corsa EVO svela le novità e le migliorie in arrivo, tra modalità offline, carriera e multiplayer Similmente ai miglioramenti portati alla modalità VR, Kunos ha lavorato anche al supporto al triplo monitor. Purtroppo, non avendo una configurazione di questo tipo non abbiamo potuto testare i miglioramenti introdotti, ma possiamo segnalarvi che il team di sviluppo ha lavorato molto anche su questo aspetto e vi invitiamo di segnalarci eventuali migliorie nei commenti.

Personalizzazione del gameplay Finalmente possiamo configurare un weekend di gara a nostro piacimento in Assetto Corsa EVO. Grazie a svariate opzioni completamente personalizzabili, possiamo decidere la struttura del weekend, la quantità e la durata delle singole sessioni, la tipologia di partenza e dello schieramento in griglia, le condizioni meteo e l'orario. Insomma, è stata offerta una libertà enorme al videogiocatore che potrà impostare tutto a piacimento. Sono veramente tante le impostazioni per la personalizzazione di un weekend di gara in Assetto Corsa EVO Tra queste opzioni c'è chiaramente anche la difficoltà degli avversari controllati dall'intelligenza artificiale. Purtroppo la modalità multigiocatore non è ancora disponibile, quindi dobbiamo accontentarci di gareggiare contro dei piloti controllati dal videogioco stesso. Sebbene l'intelligenza artificiale abbia ricevuto un aggiornamento importante in questa versione 0.2, abbiamo notato ancora diversi problemi nei nostri avversari. Ora la loro guida è molto più pulita e "sensata", però la difficoltà rimane estremamente bassa anche a livelli più avanzati. Speriamo che gli sviluppatori possano migliorare tale aspetto nelle prossime versioni per accontentare anche chi vuole godersi Assetto Corsa EVO completamente offline.

Feeling al volante Con questo aggiornamento gli sviluppatori hanno sicuramente corretto anche il modello di guida presente in Assetto Corsa EVO. Non abbiamo notato particolari novità se non qualche piccola correzione e bilanciamento del force feedback. L'esperienza di guida rimane comunque ad un livello molto elevato, sicuramente migliore di altri prodotti simili come Gran Turismo, Forza Motorsport e Automobilista 2. Gli interni delle vetture in Assetto Corsa EVO sono veramente molto dettagliati I movimenti delle vetture sul tracciato nei cambi di direzione, in staccata oppure in accelerazione sembrano veramente molto realistici e ben realizzati. Purtroppo stiamo continuando a notare come tali movimenti faticano ad essere trasmessi in maniera coerente tramite il force feedback al nostro volante. Probabilmente è un aspetto ancora da ottimizzare nella lunga roadmap che ci attende prima del rilascio della versione finale di Assetto Corsa EVO.

Cosa ci aspetta in futuro? Stando alle informazioni condivise dagli sviluppatori nella nuova roadmap di Assetto Corsa EVO, siamo giunti al secondo aggiornamento chiave degli otto previsti prima della pubblicazione ufficiale. I prossimi aggiornamenti non hanno ancora una data d'uscita ben definita, ma sappiamo che l'arrivo della nuova modalità open world sarà posticipato per dare priorità alla pulizia dei contenuti attualmente già presenti. Non possiamo che essere d'accordo su questo, perché mettere troppa carne al fuoco potrebbe essere complesso da gestire in futuro. La roadmap ufficiale di Assetto Corsa EVO in seguito all'aggiornamento 0.2 Nel prossimo aggiornamento importante che ci aspettiamo possa arrivare ad inizio estate, ci attendono nuove vetture e circuiti come la storica pista di SPA-Francorchamps ed il Red Bull Ring. Inoltre, finalmente potremo connetterci online e sfidare gli altri piloti. Al contempo gli sviluppatori stanno migliorando per ottimizzare ulteriormente la modalità VR, gli avversari AI e a rivedere il modello simulativo degli pneumatici.

Assetto Corsa EVO sta procedendo nel suo cammino di accesso anticipato verso la versione 1.0. Sebbene ci sia stato qualche piccolo intoppo che ha rallentato un po' gli sviluppi, siamo dinanzi ad un titolo simulativo di tutto rispetto che mostra i suoi muscoli sia in pista che nei piccoli dettagli tecnici e visivi. C'è ancora parecchio lavoro da fare: serve ottimizzare il videogioco per farlo diventare un software più stabile e al contempo introdurre tanti nuovi contenuti per migliorare la longevità. Rimaniamo dunque ansiosi di scoprire cosa ci attende nei prossimi aggiornamenti di Assetto Corsa EVO.