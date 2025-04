Assetto Corsa EVO svela le novità e le migliorie in arrivo, tra modalità offline, carriera e multiplayer

KUNOS Simulazioni ha svelato le novità e i cambiamenti in arrivo per Assetto Corsa EVO sulla base delle richieste e dei feedback della community. Oltre che sotto forma di post sul sito ufficiale del gioco, il tutto è stato riassunto dal co-fondatore dello studio Marco Massarutto nel video che trovate qui sotto.

Le altre novità

Dal punto di vista tecnico gli sviluppatori stanno lavorando per migliorare le performance generali, incluse quelle usando dispositivi VR o configurazioni a triplo schermo. Si parla anche di passi in avanti per quanto riguarda l'IA degli avversari, che ora manteranno i loro nomi e si comporteranno in maniera differente in base al loro livello di abilità.

Si è parlato anche del multiplayer. Attualmente in fase di testing interno, arriverà con la terza versione dell'Accesso Anticipato di Assetto Corsa EVO in programma per l'estate, assieme a un netcode riprogettato e continui miglioramenti alla stabilità e la competitività dell'esperienza online.

Inoltre, il team di sviluppo ha deciso di anticipare la pubblicazione di molteplici vetture molto richieste dai giocatori, incluse quelle a ruote scoperte. Stesso discorso per gli strumenti per il modding: inizialmente previsti con la versione 1.0, verranno pubblicati durante l'accesso anticipato, in modo da migliorarli e perfezionarli in vista della versione completa di Assetto Corsa EVO.