Il nuovo trailer di Assetto Corsa Evo illustra le novità del gioco

Durante il Future Games Show dedicato alla Gamescom Latam, Kunos Simulazioni ha pubblicato un nuovo trailer di Assetto Corsa Evo che illustra le novità del gioco e gli aggiornamenti apportati all'esperienza fin dal debutto in accesso anticipato su Steam.

Le sequenze del video si presentano come una vera e propria carrellata di vetture, tracciati e funzionalità, che puntano a mettere in risalto in particolare la spettacolare resa visiva del gioco di guida, che sfrutta le tecnologie più recenti per consegnarci un comparto tecnico di altissimo livello.

Anche sul piano del gameplay ci troviamo di fronte a un'evoluzione del franchise: un episodio ancora più realistico grazie al motore fisico potenziato, ai tracciati riprodotti in maniera rigorosamente fedele e al comportamento dinamico dei veicoli in pista.

Come si vede anche nel trailer, le numerose vetture che costituiscono il parco auto di Assetto Corsa Evo vantano un design estremamente dettagliato, che non mancherà di entusiasmare gli appassionati di motori.